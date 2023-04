Lluís Homar estrena en el Soho de Málaga uno de los "textos sagrados" de Lope

Lo que escribieron autores como Lope de Vega o Calderón "son textos sagrados, porque están llenos de vida y sabiduría", asegura Lluís Homar, que al frente de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico estrena uno de ellos, "La discreta enamorada", en el Teatro del Soho de Málaga.

"Es imposible ser como estos autores, eso no se estudia en ningún lado. Estos seres venían enseñados y estaban conectados con una dimensión cósmica como Beethoven, Da Vinci o Cervantes", ha afirmado este miércoles Homar en la presentación del estreno, que estará del 27 al 30 de abril en el espacio escénico de Antonio Banderas.

Son textos "que apelan sobre todo a la vida", y en este caso es una obra "de madurez artística" en Lope, que "es perfecta en su estructura, en su trama, en la parte de sorpresa y de comedia, en la riqueza de los caracteres y en lo que les pasa".

"Hablamos raro, en verso barroco, y eso es atractivo no, lo siguiente, y difícil no, lo siguiente", admite el actor y director de la Compañía Nacional, que cree que esta obra "invita a estar vivos".

Pese a tener "cuatrocientos años, estos textos resuenan como si estuvieran escritos hoy", resalta Homar, que apunta que Lope, "un hombre fascinado por la mujer, a la que conocía desde las entrañas", presenta a un personaje como Fenisa, "que encarna el amor como antídoto y como solución", y anima en esta obra a que "todos seamos discretas y enamoradas".

"La única gota que puede moldear la roca es el amor, que nos recuerda nuestra esencia como seres humanos", según el actor, que destaca que, además de todo el mensaje que encierra, la obra "es divertida y tiene enredos".

"Con estos autores y con Shakespeare me pasa como con los aviones, que no sé cómo vuelan. No sé cómo un ser humano puede escribir estas obras, porque además estos autores hacían teatro popular, no teatro de tesis".

Cree "incomprensible" que la Compañía Nacional de Teatro Clásico no hubiera representado todavía "La discreta enamorada", algo que solo se puede explicar porque "el patrimonio del Siglo de Oro es tan rico que siempre queda algo pendiente para ser atendido".

A Málaga se ha desplazado un equipo de medio centenar de personas para lo que será la presentación de la nueva promoción -la sexta- de la Joven Compañía, con doce actores elegidos tras una selección a la que se presentaron 960 aspirantes.

En una primera criba quedaron 120 actores, a los que conocieron "uno a uno" en audiciones presenciales, a continuación se seleccionaron veintiséis que participaron en un taller de tres semanas y por último llegó la selección final.

El elenco ha sido recibido antes de la presentación por Antonio Banderas, quien ha recordado que esta es la segunda colaboración del Teatro del Soho con la Compañía Nacional tras "El príncipe constante", que ha calificado como "un placer".

Para Banderas, "son muy importantes, dentro del poliedro que representa el Teatro del Soho en las diferentes visiones de la música, la danza, el teatro musical y el teatro tradicional, las participaciones con otras compañías".

"Aunque seamos una compañía privada sin ánimo de lucro, creemos firmemente en el teatro público, que es necesario, y si nos tenemos que casar con ellos lo hacemos", ha añadido el actor malagueño, que considera "un hito y un paso adelante" este estreno.