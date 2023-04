Laura Ferrero: "Una fotografía cambió el relato de mi vida"

Irene Dalmases

Una simple fotografía, con una joven pareja mirando a cámara y sonriendo, ella con una niña en la falda, encendió la mecha de la nueva novela de la escritora Laura Ferrero, "Los astronautas", una ficción sobre familia e infancia, en la que se cruzan los primeros hombres y mujeres que viajaron al espacio.

En una entrevista con EFE, la barcelonesa no esconde que parte de un hecho autobiográfico, de algo que realmente le ocurrió, el descubrimiento en 2018 de una imagen suya de cuando era muy pequeña, que ha acabado cambiando el relato de su vida, aunque, advierte, ello no significa que el libro sea una autobiografía.

Publicado por Alfaguara, aquí vuelve a abordar cuestiones como los lazos familiares, los silencios que se establecen en las relaciones entre personas, las diferentes verdades, a partir de lo que le sucede a una mujer respecto a su padre y a su madre, separados cuando ella apenas contaba con dos años de edad.

"He vivido -reconoce Ferrero- a caballo entre dos familias, las formadas por mi padre y por mi madre, pero durante años no había sabido que yo había tenido una, porque todo lo que no vemos, no existe, y yo nunca nos había visto los tres juntos fotografiados".

Por tanto, la aparición de una instantánea de sus padres con ella, que estaba en posesión de sus tíos paternos y que formaba parte del álbum que éstos le regalaron a su padre cuando cumplió los sesenta, fue "la que arrojó la luz".

Hasta entonces, la novelista solo había visto álbumes en los que el padre no estaba presente o era una suerte de americana blanca en el trasfondo de un plano.

En cambio, cuando vio que una vez sus padres y ella habían protagonizado un primer plano fotográfico, "me quedé tan perpleja, tan alucinada que fue como cambiar el relato de mi vida, diciéndome que esa historia la tenía que contar e inicié una investigación para esta novela", descubre.

Sin embargo, también tiene claro que "a veces la realidad no sirve para contar la realidad, con lo que necesitas otras herramientas y la idea de los astronautas en este libro me ha servido como un artilugio narrativo, puesto que fueron una gente que se había ido muy lejos para no poder contar lo que habían visto, porque sus experiencias no eran comunicables".

Tampoco rehuye que le ha costado armar este artefacto, que lo dejó en tres ocasiones, hasta que en la última, el año pasado, después de que su madre se recuperara de una grave enfermedad, tuvo claro cómo debía terminar, cómo "debía transitar por todos estos relatos que aparecen".

RECUPERAR EL RELATO DE UNA VIDA

"Escribir el libro ha supuesto recuperar un relato, darme otro relato de mi vida. Es muy importante cómo nos contamos, porque si te cuentas mal toda la vida, nunca llegas a saber dónde estás", apunta.

De todas maneras, también es consciente de que "la verdad no existe, aunque sí que existe la mentira, una de esas verdades de perogrullo que yo no había experimentado hasta ahora".

Lo que tiene claro es que "quitar a un hombre de un álbum de fotos es una mentira que tiene consecuencias en la vida de la gente. También sé que cada uno hace lo que puede", precisa.

En uno de los capítulos del libro, escribe que "el rayo que no cesa no es el amor, es la sombra de la infancia" porque "hablando del amor o del abandono nos ponemos muy trágicos, pero lo que más impacta en una persona creo que es su infancia".

En este punto, argumenta que "como adulto, tu puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero la infancia ya la has vivido y los patrones y cómo aprendes a querer es como te han querido a ti".

Formando parte desde hace unos años del equipo de Isabel Coixet, para quien sólo tiene buenas palabras, bromea Laura Ferrero que tras descubrir que un día tuvo una familia ahora necesita un tiempo para volverse a sentar ante el ordenador, aunque sigue con sus colaboraciones en la radio, sus artículos y, sobretodo, sus guiones cinematográficos.