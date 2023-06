Las obras de Julia Navarro o Marilar Aleixandre, compras de Calviño en la Feria de Madrid

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha pasado la mañana de este sábado entre libros y libreros durante su visita a la Feria de Madrid, donde ha comprado "Una historia compartida" de Julia Navarro o "Aquel chico folk" de Amy Jean.

Calviño ha paseado durante más de tres horas por la Feria del Libro de Madrid, una cita a la que ha "vuelto un año mas" y que hoy la ha recibido con un "ambiente magnífico". Un lugar donde se concentra durante tres semanas todo el sector editorial, "un gran motor de económico de nuestro país", ha dicho en declaraciones a los medios.

"España -ha añadido- es además una potencia mundial en el ámbito editorial y a mí me encanta leer, así que qué mejor forma de apoyar al libro que comprar libros".

Y eso ha hecho Calviño, quien ha arrancado esta jornada en la caseta donde la escritora Julia Navarro estaba firmando su último libro "Una historia compartida", el primero de los que la vicepresidenta ha adquirido no sólo para ella, sino para otros miembros de su familia, como "Aquel chico folk" de la escritora y guionista gaditana Amy Jean.

"Ahora mismo tengo muy poco tiempo para leer -ha declarado- pero todas las noches intento leer un poco, normalmente leo las novedades editoriales españolas, pero también algunos clásicos y libros de economía también, claro".

A su llegada el pabellón de la Unión Europea Calviño se ha llevado una "sorpresa": Siempre paro en este pabellón porque estuve 12 años en la Comisión Europea, pero no me esperaba este montaje y lo que más me ha sorprendido es que se hable de literatura romántica y no Inteligencia Artificial, lo cual indica que todo cambia y todo permanece".

Además de saludar a Elvira Lindo, Javier Cercas, Manuel Vilas, Nieves Concostrina, Juan Iturralde o Lorenzo Silva (y comprar sus últimas novelas), Calviño ha adquirido también dos libros de poesía, "Las malas mujeres" de Marilar Aleixandre y "La casa grande" de Rosana Acquaroni.

Otro de los encuentros que Calviño ha tenido de manera fortuita ha sido con el astronauta y exministro Pedro Duque, quien participaba en una charla esta mañana en la que autores como Juan Gómez Jurado o Cherry Chic han sido los que más lectores han congregado.

Asimismo, y para hacer un guiño a Galicia, la vicepresidenta del Gobierno ha visitado las casetas de la editorial Bulubú, especializada en álbum ilustrado y donde se ha hecho con un ejemplar firmado de Javier Zabala.