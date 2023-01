Las estrellas de la pantalla brillan en la alfombra roja de los Premios Feroz

Las estrellas de la pantalla, de la grande y de la pequeña, han brillado este sábado en la alfombra roja de los Premios Feroz, que se ha instalado por segundo año consecutivo en Zaragoza y por donde han desfilado estrellas como Luis Tosar, Rossy de Palma, Leonor Walting, Juan Diego Botto o Anna Castillo.

Carmen Machi, Macarena García, Eduardo Casanova, Laia Costa, Miguel Herrán, Álex Monner, Ricardo Gómez, Bibiana Fernández, Milena Smit, Mina El Hammani, Daniela Santiago o Pepa Charro, conocida como La Terremoto de Alcorcón y que ha llevado uno de los estilismos más llamativos de la noche, han sido otros de los muchos invitados a esta ceremonia, considerada como antesala de los Goya.

Las distinciones de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España han congregado también a algunos de los cineastas más distinguidos, como los nominados a Mejor dirección, que este año cuenta por primera con cuatro nombres de mujer: Pilar Palomero por La Maternal, Carlota Pereda por Cerdita, Alauda Ruíz de Azúa por Cinco lobitos y Carla Simón por Alcarràs, a las que se une Rodrigo Sorogoyen por As bestas.

Una película que parte como una de las favoritas, con 10 nominaciones, junto a Cinco lobitos (7), Cerdita (6) y Modelo 77 (5).

Estoy muy feliz, encuentras a muchos compañeros y compañeras. Hay mucha gente nominada de nuestra peli y de La ruta, que es una serie que ha hecho nuestra productora, así que con muchas ganas de celebrar, ha expresado el director de As bestas, acompañado de parte del equipo, como los nominados Isabel Peña, Diego Anido y Marina Foïs,

La emoción y los nervios han sido algunas de las sensaciones compartidas por los equipos que optan a estatuillas, como el de Alauda Ruíz de Azúa, que ha destacado en declaraciones a Efe que en su primer largometraje una de las cosas que dan miedo es la reacción de la crítica, por lo que estar nominada en los premios de los informadores de cine es un sueño.

Además, la directora vizcaína ha destacado que este año el cine ha sido muy en clave de mujer, algo que se refleja en la gala: Es muy bonito ver que todos estamos cambiando, que se pueden cambiar las cosas y que podemos celebrarlo.

Pilar Palomero ha llegado también dispuesta a celebrar la nominación de su cinta y lo afortunadas que son de ser reconocidas por esta cinta, que aborda el embarazo adolescente, acompañada de las actrices Carla Quílez -nominada por su papel protagonista en la cinta- y Ángela Cervantes -que opta a la distinción de Mejor actriz de reparto.

Quílez, una joven promesa de solo 14 años, ha reconocido que protagonizar la película ha supuesto para ella un un cambio de punto de vista: He conocido temas que antes no conocía y me ha hecho ser otra Carla; empecé siendo una Carla niña y ahora pues mucho más aprendizaje con un grupo maravilloso.

A las caras nuevas se han unido rostros de sobra conocidos en el cine español e internacional, como el de Pedro Almodóvar, que recibe el Premio Feroz de Honor por toda su trayectoria.

Un premio a toda tu carrera siempre es muy importante, es a todo lo que me he dedicado en los últimos años, ha dicho, agradecido tanto a los Feroz como a la ciudad de Zaragoza, que es para quedarse a vivir.

El equipo de Alcarràs, encabezado por Carla Simón, ha celebrado que con esta nominación cierran un círculo, después de casi un año de alegrías y de una gran acogida de la cinta, que no solo ha convencido a la crítica, sino que ha conectado con todo el mundo.

Es una película sobre la familia y, al final, todos tenemos una familia. Hay ciertas dinámicas familiares que la gente lo ve y se siente reflejada, ha señalado su directora sobre una de las razones de esta conexión con el público.