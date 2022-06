Las consecuencias que sufre Amber Heard tras el veredicto del juicio contra Johnny Depp

Después de seis semanas en el Tribunal y tres días de deliberación del jurado, el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha llegado a su fin. El veredicto ha sido que ambos se difamaron mutuamente. Sin embargo, se considera que la actriz tiene una mayor carga al respecto, por lo que ha sido condenada a pagar una indemnización de 15 más 1 millones de dólares. 10 millones de dólares por difamación, cinco por daños punitivos y un millón como gastos del juicio, mientras que el actor tendrá que pagarle a ella dos millones por difamación.

No obstante, poco después de conocerse la sentencia, la abogada la actriz, Elaine Bredehoft, apuntó que su clienta no podía pagar tal cantidad. "No, absolutamente no", decía la abogada. Esto se debe a que, a pesar de la exitosa carrera de la actriz, su fortuna no tiene nada que ver con la de Depp. Según señalan algunos medios estadounidenses, estiman que Heard tiene un patrimonio de entre dos y ocho millones de dólares, por lo que no llega a ser ni la mitad de lo que debe pagar a su expareja.

Por otro lado, la actriz conserva un Range Rover y una casa situada en Yucca Valley, en California, cuyo valor alcanza el medio millón de dólares. Unas propiedades que le fueron asignadas tras el reparto de bienes durante su divorcio. Sin embargo, la intérprete tampoco podría cubrir la deuda con ello.









4,5 millones de firmas a favor de su despido en 'Aquaman'



Ante la incapacidad de asumir su condena, el equipo legal de Heard ha anunciado que recurrirá la sentencia. “Tiene excelentes motivos para ello. Incluso habíamos tratado de conseguir la sentencia del Reino Unido porque él ya había tenido su oportunidad -y esa es una de las cuestiones, pero también varias de las cuestiones probatorias-. Había muchas pruebas que no llegaron", explicaba la abogada.









A pesar de ello, parece que la actriz va a sufrir consecuencias más allá de lo económico. Tal y como señalan varias informaciones, Warner Bros habría decidido eliminar definitivamente a Mera en 'Aquaman y el Reino Perdido' tras el juicio de Heard y Depp. Según informa de The Direct, todas las escenas protagonizadas por Heard en 'Aquaman 2' serán descartadas, a pesar de que ya estuvieran grabadas.

Durante el juicio, la actriz ya contó que su papel de Mera ya había sido reducido hasta salir solo 10 minutos en pantalla, pero parece que los directivos de la compañía han decidido hacerla desaparecer por completo. De hecho, algunos rumores apuntan que la solución habría sido matar a Mera durante los primeros minutos de la secuela.

Esto se debe a que, desde hace meses, muchos han pedido a Warner que Heard fuese despedida del Universo DC tras conocer la verdad sobre su relación con Depp. Incluso se desarrolló una petición en Change.org para ello que acumula más de 4,5 millones de firmas.