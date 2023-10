"Las bestias jóvenes", un thriller basado en una "hipótesis" que podría ser verdad

Pilar Martín.

"Las bestias jóvenes", el thriller del escritor italiano Davide Longo, nace de una "hipótesis", de una historia que no sucedió pero que en la actual Italia "podría haber pasado" porque los hechos son éstos: El hallazgo en una fosa común de los huesos de unos jóvenes asesinados en los años 60 de un golpe en la nuca.

Para Longo, según cuenta a EFE en una entrevista, la semilla de esta novela (Destino) no está en el hecho de si es o no una historia real, "sino en si podría haber pasado", un planteamiento que resuelve rápido: "Sí, podría haber pasado en las condiciones en las que se encuentra Italia".

Por eso "Las bestias jóvenes" es un thriller político en el que Longo pone a trabajar a los protagonistas de la saga "Los crímenes del Piamonte", Bramard y Arcadipane, dos policías que comparten este caso que les remonta a los años 60, los llamados "años de plomo" en Italia.

En concreto, la trama arranca con el hallazgo de los restos de una docena de cadáveres, asesinados de un golpe en la nuca y arrojados a una fosa común, en las afueras de Turín. Y es el comisario Vincenzo Arcadipane es el primero en llegar al lugar de los hechos, pero un equipo de la policía de Milán, especializado en crímenes de la Segunda Guerra Mundial, le arrebata el caso casi de inmediato.

Un hecho que hace que Arcadipane dude de la verdad que esconden esos huesos, así que se pondrá a investigar junto con su antiguo mentor, el inspector Corso Bramard, quien vivió este caso en los años 60 y quien en la actualidad vive retirado en las montañas del Piamonte.

Una historia en la que Longo da la responsabilidad a sus personajes de intentar cambiar la historia política del país, aunque esto es solo ficción porque el italiano cree que la literatura no puede "asumir esta responsabilidad".

"Creo realmente que la narración nunca es capaz de plasmar las conciencias en general, solo puedo hacerlo con las de un grupo muy reducido de lectores que ya vienen con una conciencia especialmente sensibilizada de casa", afirma.

Pero Longo no sólo es uno de los escritores más aclamados del "noir" europeo, lo que le ha traído a España para participar en el festival Getafe Negro, sino que hila muy fino a la hora de hacer retratos psicológicos de sus personajes.

"En el corazón de una novela negra existe un misterio que es un poco como la parte superior de un caramelo, que es la primera parte que se derrite inmediatamente en la boca y luego dónde está el núcleo: quién cometió un crimen y el por qué", reflexiona.

Pero lo que él quiere "verdaderamente" con sus personajes, más allá de que, por supuesto, investiguen un delito y lo descubran, es que traten de abordar "cómo van a cubrir ese hueco existencial que es tan propio de sus vidas".

"Porque al fin y al cabo -concluye- hay que tomar en consideración que cuando hablamos de una novela negra, por lo general, cualquier lector olvida los particulares de una trama una semana después de haber leído el libro. Y si vuelven a una serie es porque sienten apego por los personajes, ahí está el enganche".

Longo, profesor en la prestigiosa Escuela Holden creada por Alessandro Baricco, da mucha importancia también a ese lenguaje no hablado, casi gestual, que se establece entre los humanos y los perros, por eso estos animales tienen una gran presencia en la relación entre Bramard y Arcadipane.

"Yo lleno páginas con palabras y también siento cierta vergüenza de las palabras (...) yo diría que la palabra, tal vez de la que me avergüenzo más, es ambiente, sobre todo porque me desagradan profundamente las palabras que se remiten a la abstracción, me parecen atajos", concluye el autor.