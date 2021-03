Las anécdotas de las galas de los Premios Goya

Madrid, 5 mar (EFE). Del "Cumpleaños feliz" de Almodóvar al entonces príncipe Felipe a la estatuilla que rodó por los suelos desde las manos de Javier Gutierrez, las galas de los Premios Goya han ofrecido momentos curiosos, más allá de la mera competición.

Estas son una serie de curiosidades y momentos entrañables entre las sucesivas ediciones.

Muchos de ellos fueron captados por las cámaras y están recogidos en www.lafototeca.com. URL: https://bit.ly/3bcYvu0

GALA DE 1987

- Fernando Fernán-Gómez se quedó en casa durmiendo -se ponía muy nervioso con estas ceremonias- y por eso no recogió los Goyas que obtuvo por "El viaje a ninguna parte": mejor película, dirección, guión e interpretación.

- Las estatuillas que se entregaron en aquella primera edición tenían una cámara de cine que salía de la cabeza del pintor y una insignia que podía desmontarse y usarse con pin. Pesaban 15 kilos.

GALA DE 1990

- Rafaela Aparicio recibió el Goya a la Mejor Actriz Protagonista, con 83 años, por "El mar y el tiempo" (Fernando Fernán Gómez). Hasta 2020, fue la actriz con mayor edad galardonada con un Goya.

- Pedro Almodóvar intentó la reconciliación con Carmen Maura, relación truncada tras la grabación de "Mujeres al borde de un ataque de nervios". En la gala, presentada por Maura, Almodóvar le entregó un trozo del muro de Berlín, diciéndole: "Si un muro tan espantoso e irracional como el de Berlín ha caído, ese que nos separa a ti y a mí puede también caer de un momento a otro".

GALA DE 1999

- La gala estuvo marcada por la baja de José Luis Garci como miembro de la Academia, cuando su película "El abuelo" contaba con 13 candidaturas. Una denuncia anónima acusó a la productora de Garci de compra de votos. Tal denuncia nunca se ratificó.

GALA DE 2000

- Almodóvar cantó el 'Cumpleaños feliz' a Felipe VI, entonces Príncipe de Asturias, que presidió la gala ese año, y que coincidió con su 32 cumpleaños.

GALA DE 2003

- Todos los invitados llevaron pegatinas con el lema 'No a la guerra', en rechazo de la participación de España en la invasión de Irak. Una de las imágenes de la gala fue la del presidente de la Academia, José Luis Borau, mostrando sus manos blancas.

GALA DE 2005

- "Mar adentro", protagonizada por Javier Bardem y Belén Rueda, obtuvo 14 estatuillas, convirtiéndose en la película más premiada de la historia de los Goya. A día de hoy lo sigue siendo.

GALA DE 2008

- Un todavía desconocido Juan Antonio Bayona acudió a la gala con su hermano gemelo, Carlos. Cuando las cámaras enfocaban a los nominados (y Bayona lo estaba a Mejor Director Novel por "El Orfanato", estatuilla que al final se llevó) se equivocaron y le dieron el plano a Carlos.

GALA DE 2009

- Javier Gutiérrez y Clara Lago fueron los encargados de entregar el Goya a los Mejores Efectos Especiales a la película "Mortadelo y Filemón: Misión salvar la tierra", pero... el actor tropezó y el cabezón acabó por los suelos y roto.

- Carmen Machi, presentadora de la gala, repartió besos a doquier y flirteó con José Coronado y Santi Millán. Lo que el público no se esperaba era el beso final entre los dos actores.

GALA DE 2010

- Almodóvar entregó el Goya a la Mejor Película a "Celda 211". "Tenéis un presidente muy, muy pesado", dijo en referencia a Alex de la Iglesia. Almodóvar permaneció 5 años al margen de la Academia de Cine porque no estaba de acuerdo con el sistema de votación de los premios.

GALA DE 2012

- En la alfombra roja, 'Anonymous' organizó una concentración para protestar contra la 'ley Sinde'.

GALA DE 2013

- Los nervios jugaron una mala pasada a Adriana Ugarte cuando tenía que entregar el Goya a la Mejor Canción. Pronunció el nombre de Los niños salvajes cuando en realidad la ganadora era Blancanieves.

- Candela Peña recibió el Goya a la Mejor Actriz de Reparto por "Una pistola en cada mano". Durante su discurso arremetió contra los recortes en sanidad, educación y contra los desahucios y pidió trabajo: "Os pido trabajo, tengo un niño que alimentar".

GALA DE 2016

- Daniel Guzmán se alzó con el Goya a la Mejor Dirección Novel por "A cambio de nada", en la que participaba su abuela, Antonia Guzmán, que, a sus 93 años, estuvo nominada a Mejor Actriz Revelación. En su discurso emocionó a todos al dirigirse a ella: "Gracias a ti me he levantado cuando estaba en el suelo y nadie quería mi película.

GALA DE 2017

- Dani Rovira presentó la gala subido en unos zapatos rojos con taconazos, con los que quiso reivindicar la igualdad. Sin embargo, sus zapatos provocaron el efecto contrario y las críticas se cebaron contra él.

GALA DE 2018

- La Asociación de Mujeres Cineastas repartió abanicos rojos a todos los invitados para denunciar la situación de desequilibrio en la industria.

GALA DE 2019

- Jesús Vidal se convirtió en el primer actor con discapacidad intelectual en ganar un Goya (al Mejor Actor Revelación por "Campeones", de Javier Fresser).

- Máximo Huerta hizo su primera aparición pública tras dimitir como ministro de Cultura y, al entregar un premio, bromeó con lo de "Ya saben que soy breve".

- Los presentadores de la noche Andreu Buenafuente y Silvia Abril se quedaron en ropa interior.

GALA DE 2020

- El compositor Alberto Iglesias batió su propio récord (y el nacional) de Premios Goya acumulados (11), tras recoger el galardón a Mejor Música Original por la composición de "Dolor y gloria" (Pedro Almodóvar).

- A sus 87 años, Julieta Serrano recogió el Goya a la Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en "Dolor y gloria", convirtiéndose en la intérprete de mayor edad premiada con un Goya.

- Los cómicos Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla presentaron el premio a Mejor Maquille con la cara cubierta de espuma de afeitar. EFE