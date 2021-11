Lamarre, CEO del Circo del Sol:"Tenemos que seguir sorprendiendo al público"

Inmaculada Tapia

Tras quince meses de parón por la pandemia, y una crisis económica que les abocó a la quiebra, el Circo del Sol ha vuelto a levantar sus carpas por el mundo, primero en Las Vegas, en enero llegará a Londres y después, a partir de marzo, recalará en España con un objetivo: "seguir sorprendiendo al público".

Daniel Lamarre, CEO del Circo del Sol, tiene muy claro que su máxima, a pesar de las dificultades, es "seguir sorprendiendo al público", ha comentado en una entrevista con Efe, en la que ha hecho referencia a la responsabilidad que tienen para "impresionarle" con cada espectáculo, en el que tienen que hacer "reír, llorar, emocionar a un espectador cada vez más exigente".

Con este fin, el de cumplir las expectativas de sus seguidores, adaptan las historias al gusto de cada época, investigan tecnologías nuevas y les escuchan, lo que les permite estar en una evolución constante, que les ha llevado a estar presente a lo largo de su trayectoria en 450 ciudades de todo el mundo.

Hace justo un año, el Circo del Sol completó su venta a un grupo de acreedores capitaneado por Catalyst Capital Group, lo que le permitió salir de la quiebra que declaró meses antes, cuando la pandemia obligó a la compañía canadiense a suspender todos sus espectáculos y despedir a cerca de 3.500 empleados. "Ha sido muy difícil", apunta.

La compañía fue fundada en Montreal en 1984 por Guy Laliberté. Hasta la aparición del coronavirus mantenía 44 espectáculos en todo el mundo, ahora, los seis que tiene en marcha en Las Vegas ha sido el pulmón que les ha relanzado y "ha supuesto una gran estabilidad financiera", ha conseguido que la calidad de los espectáculos se mantenga.

En España, donde a lo largo de su historia han presentado 14 espectáculos diferentes, el Circo del Sol llegará a Barcelona, Alicante y Madrid en marzo con "Luzia" y a Palma de Mallorca con "Corteo", en el mes de agosto. Dos espectáculos que han elegido por su vinculación a la cultura española.

"Estamos en el renacimiento del Circo del Sol" en España, asegura con una sonrisa de satisfacción, y advierte que los espectáculos se han puesto en marcha gracias al contacto constante que han mantenido con sus artistas y a que estos se han mantenido en plena forma durante los meses de parón.

La inversión ha sido la misma que cuando se estrenaron antes de la pandemia aunque, señala, que requieren tanta como cuando se trata de un estreno total y afirma que los inversores han aceptado esa apuesta por la calidad.

"La gente que viene a ver uno de nuestros espectáculos busca la calidad a la que les hemos acostumbrado y en esta nueva etapa no la hemos rebajado", asegura.

Lamarre vincula el éxito del Circo del Sol al hecho de que se trata de una nueva forma de espectáculo "una amalgama de disciplinas artísticas en la que hay teatro, danza o música, no solo circo", donde la creatividad juega un papel esencial.

Harvard Business School realizó un estudio sobre la trayectoria del Circo del Sol en el que se puso de manifiesto que sus espectáculos suponían "una penetración única en la cultura".

El Circo del Sol se compone de personas que pertenecen a 49 nacionalidades, "una mancomunidad de personas" que le convierte en una empresa inclusiva, que permite que la influencia de estas 49 culturas se refleje en los espectáculos y que "sea parte de su éxito".

Pero además, la compañía mantiene un compromiso social, poco conocido desde hace más de 20 años, el Circo del Mundo, que tiene que ver con ayudar mediante técnicas circenses a jóvenes de todo el mundo que están en situación de riesgo de exclusión social.

"Nuestro valor es reafirmar nuestro compromiso social con estos chicos que a través de nuestros programas recuperan la autoestima", además, de trabajar con organismos locales. También mantienen el proyecto "One Drop" (Una gota), que consiste en paliar el problema del agua potable en países desfavorecidos.

Con la creatividad como bandera, Daniel Lamarre ha escrito el libro "Balancing Acts: Unleashing the power of creativity in your life and work", un texto que se pondrá a la venta en enero, con el que pretende poner de manifiesto la falta de creatividad en distintos aspectos de la vida.

Reconoce que ha tenido la suerte de trabajar con personas muy creativas y "he aprendido sobre ello. Con el libro pretendo que nos demos cuenta de lo importante que es promover la creatividad, no solo en la empresa si no también en la vida personal, especialmente en los jóvenes que son más audaces", concluye Daniel Lamarre.