Laia Marull, mejor actriz secundaria por "La innocència"

La actriz catalana Laia Marull ha obtenido esta noche el premio Gaudí a la mejor actriz secundaria por su interpretación como la madre de Lis en la película "La innocència".

Marull competía en este apartado con Julieta Serrano (Dolor y gloria), Aina Clotet (7 raons per fugir) y Nora Navas (Dolor y gloria).

En el filme, ópera prima dirigida por Lucía Alemany, la barcelonesa ejerce de progenitora de Lis, una chica de quince años, que sueña en convertirse en artista de circo y huir de su pueblo.

Al recoger la estatuilla, de manos de Bruna Cusí y David Verdaguer, Marull, muy emocionada, ha reconocido que no esperaba el premio, con competidoras como Julieta Serrano, no presente en el acto, y que "nos ha dado muchos personajes bonitos".

Ha agradecido a la directora Lucía Alemany que le dejara "jugar" ante su cámara y recordarle que "esto es un juego".

En su alocución tampoco ha olvidado a Nancy Tuñón y a los maestros de su escuela, que "me enseñaron todo esto, que todavía estoy descubriéndolo" y a su madre, quien, "a parte de parirme, me dio ánimos para encontrar mi parte creativa. Gracias a todos lo que quiero y me quieren", ha concluido.