Julieta Serrano, "rebelde y pionera", recoge el premio Corral de Comedias

"Libre", "rebelde" y "pionera", Julieta Serrano (Barcelona, 1933), que "representa lo mejor de nuestras tradiciones españolas teatrales" y se ha convertido en "un icono", ha recibido muy emocionada esta noche el XXI Premio Corral de Comedias del Festival de Almagro con una gran ovación.

La 44 edición del festival, que comienza esta noche con el estreno de "Antonio y Cleopatra", de William Shakespeare, en versión de Vicente Molina Foix, con el que la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) vuelve a inaugurar el festival bajo la dirección de José Carlos Plaza y con Ana Belén y Lluís Homar como protagonistas.

El acto de entrega e inauguración del festival en el Palacio de los Villarreal ha estado presidido por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes quien ha destacado de Julieta Serrano "su sencillez, valentía para hacer papeles al final del franquismo y también los realizados bajo la dirección de Pedro Almodóvar".

La artista Julieta Serrano, que ha estado acompañada por la actriz Núria Espert con quien compartió escenario en la mítica obra "Las criadas", de Jean Genet dirigida por Víctor García, y el dramaturgo Paco Bezerra, ha dicho entre lágrimas "estoy profundamente agradecida".

"Estoy en la nada. Es como un sueño no puede ser real yo no he trabajo tanto, no soy tan importante", ha dicho Julieta Serrano al recoger el premio de manos del ministro.

Antes, Bezerra ha calificado a Julieta Serrano como "una mujer libre, rebelde y pionera", además ha recordado que por su boca han salido las palabras de Miguel Mihura, Anton Chejov, José Luis Sampedro, Paul Claudel, Federico García Loca, Tennessee Williams, José Zorrilla o Rafael Alberti entre otros.

"También es un icono", ha añadido Bezerra quien ha contado que los mejores directores han querido tenerla entre sus filas. "Y cuando no te han llamado, has hecho lo que hacen las punkis, te los has montado tú sola".

"Es la actriz más querida de la profesión por su bondad, por su inteligencia y su generosidad", ha dicho una emocionada Nuria Espert quien la ha tildado como "un ser excepcional".

Debutó profesionalmente, en el teatro del Siglo de Oro con "La fierecilla domada" de William Shakespeare en 1954 y la primera vez que estuvo en Almagro solo existía el Corral de Comedias como teatro en la localidad y que allí hizo "La dama duende" de Pedro Calderón de la Barca, bajo la dirección de Miguel Narros.

Desde entonces, su relación con el teatro clásico español del Siglo de Oro siempre ha sido intensa y estrecha. Ha dado vida a personajes en "El burlador de Sevilla", de Tirso de Molina; "El caballero de Olmedo", "Los melindres de Belisa", "El arrogante español", "El caballero del milagro" o "El despertar a quien duerme", de Lope de Vega. También "Numancia", de Miguel de Cervantes.

A largo de su carrera, ha abordado un patrimonio vastísimo en el que ha habido un espacio importante para el Teatro Clásico y para el Teatro del Siglo de Oro y el Teatro en verso, "pero también porque hereda esa magnífica escuela de decir el verso con claridad, con profundidad, con contundencia, pero con una manera absolutamente orgánica y natural".

Julieta Serrano suma este premio Corral de Comedias a una larga lista entre los que se encuentra la Medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes; Premio Nacional de Teatro; Premio Ercilla, Premio María Guerrero o Premio Margarita Xirgu.

Esta nueva edición, que se desarrollará hasta el 25 de julio, ha levantado el telón con un 75% de su ocupación -13.000 entradas vendidas- manteniendo su apuesta por la visibilidad de las mujeres y haciendo gala de una atractiva programación que convertirá una vez más a Almagro en una auténtica Reserva Natural del Siglo de Oro.