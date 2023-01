De Julia Roberts a Don Johnson: qué son y de dónde vienen los 'nepo-babies' que han molestado a Hollywood

Puede que, leyéndolo ahora, no te suene de nada el término que lleva el titular de este artículo, pero venimos a aclarártelo porque es un tema que trae cola, especialmente en el mundo del espectáculo. Te hablamos de los nepo-babies, y aunque profundizaremos en este término, tenemos que contarte que ha cogido tanta fuerza, que la prestigiosa revista norteamericana,New York Magazine, dedicó su portada más importante del año (la de diciembre) a estos nepo-babies.

Eso sí, lo hace a modo de crítica y para cargar contra ellos como responsables de contaminar la industria del espectáculo de Hollywood. Así que vamos a lo importante, ¿qué es exactamente un nepo-baby? Pues nada más y nada más que, esos actores o cantantes que son hijos de otros actores o cantantes famosos.





"Mira, qué mona...Tiene los ojos de su madre, y también su agente" titulaba la revista New York Magazine en clara referencia a esos artistas que han triunfado en los últimos años y que, aunque intenten ocultarlo, son hijos o familiares de predecesores con más fama y más peso internacional que ellos. La crítica es feroz, ya que acusan a la propia industria de aupar a estos hijos de artistas y de provocar un boom de los nepo babies, quitando oportunidades a gente formada para el espectáculo y que no tienen conexión con ningún gerifalte de Hollywood.

Entre los nombres de estos nepo babies, se encontraban hijos y sobrinos de actores tan conocidos como Julia Roberts o Don Johnson.

Los nombres más conocidos de los 'nepo babies' de este 'boom'

Seguro que te suenan películas como la última entrega de Batman, con Zoë Kravitz como Catwoman, o la canción de Smile, de Lily Allen. Bueno, pues entonces no te sorprenderá saber que ambas son, en realidad, parte de esta tribu de nepo babies. Y es que la primera es hija del músico Lenny Kravitz, aunque ella no se siente muy cómoda cada vez que le dicen que es una de esas personas que, gracias a la influencia de su padre, ha conseguido llegar a lo más alto.

"Es muy normal estar en el mismo negocio que tu familia, es de donde vienen los apellidos" confesaba en una entrevista cuando le preguntaban por ese nepotismo. Menos suave quiso ser Lilly Allen, cantante que también viene de una familia inmersa en la industria. Su madre es Alison Owen, productora de películas inglesas, y su padre es Keith Allen, actor y cómico inglés.

"No puedo negar que he tenido una educación privilegiada y que me ha abierto muchas oportunidades, pero sabemos que todo es mucho más complicado que eso. Creo que se ha usado a los 'nepo babies' como chivo expiatorio, y creo que no vamos a llegar a ninguna solución real si no identificamos el problema, aunque es mucho más fácil reírse de los hijos de los famosos. Los 'nepo babies' tienen sentimientos" aclaró en Twitter.

No es la única que quiso anifestarse, ya que Maya Hawke, quien se reconoce como una de estas nepo babies por partida doble, ya que es hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke, quiso hablar alto y claro sobre el asunto: "definitivamente te da más ventajas en esta vida, te da oportunidades 'gratis', pero esas oportunidades no son infinitas. Tendrás que seguir trabajando y hacer un gran trabajo", expresaba la actriz de Stranger Things.

Lily Rose-Depp, hija de los actores Johnny Depp y Vanessa Paradis, también quiso criticar este término, que no termina de agradarle: "Si tu padre o tu madre es doctor, y tú luego te haces doctor, nadie te dice que lo has elegido solo porque tus padres son doctores, dirás que has estudiado medicina" explicaba contundente.

No es la única de esta nueva generación de actores y artistas, hijos a su vez de otros famosos, que se pronuncian en contra de este término. Kate Hudson, hija de un cantante y de una actriz, o Lily Collins, hija del cantautor Phil Collins y actriz de Emily In Paris, también han sido duramente criticadas por ser hijas de personas famosas. Exactamente igual que Emma Roberts, sobrina de Julia Roberts, y Dakota Johnson, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson.

Los 'nepo babies' que pasaron desapercibidos

Si bien parece ser que ahora ha tenido un estallido en la sociedad y, especialmente, en Hollywood, esto de que actores y artistas hijos, a su vez, de otros actores y artistas inunden la industria, no es nada nuevo. Y es que eso del nepotismo en la industria del entretenimiento existe desde siempre.

Tanto es así, que muchos de ellos, decidieron quitarse el apellido que los vinculaba con sus familiares famosos, e intentaron pasar desapercibidos. Es el caso de Angelina Jolie, hija de la actriz Marcheline Bertrand y del, más conocido, actor Jon Voight. "Yo no quería ser una Voight, como actriz, porque la gente reaccionaría a ese apellido" llegó a decir en 2011 al preguntarle por qué se puso un nombre artístico.





Lo mismo le pasó a Nicolas Cage, miembro de la célebre familia Coppola, que decidió adoptar el apellido Cage por su fascinación por Lukas Cage, el héroe de los cómics de Marvel. Quien también quiso pasar desapercibida como una de estas nepo babies fue Gwyneth Paltrow, que es hija de la actriz Blythe Danner, aunque, tiempo más tarde, se han dejado ver juntas en más de una alfombra roja.