El spin-off de Juego de Tronos: 'House of the dragon', abre el casting para dos de sus protagonistas femeninas

Un dragón no es un esclavo. Todos los que nos consideramos fans de la saga literaria de George R.R. Martin lo sabemos. Para los que no siguen la obra del autor estadounidense y descubrieron el universo got a través de la serie; los agradecimientos para el autor, hasta la tercera temporada. El resto de críticas sobre cómo se fue desarrollando la trama las debéis remitir a David Benioff o a D. B. Weiss. Para gustos los colores.

Y digo esto por cómo “terminó” todo. Más allá de analizar las decisiones tomadas tanto por los directores como por la productora a la hora de guionizar la octava temporada, muchos tenemos un sabor agridulce de cómo se desarrollaron los echos. En abril de 2019 los dos directores despacharon en ocho capítulos lo que, como diría García Márquez, fueron una crónica de una muerte anunciada.

Si a finales de mayo, las especulaciones sobre los spin-off que se iban a realizar motivaba el deseo de que la llama de Juego de Tronos continuara viva, con el paso del tiempo, la llama se fue disipando. Más aún cuando el gigante de la producción estadounidense canceló la secuela que se remontaba cinco mil años atrás de lo que pudimos ver en las ocho temporadas Juego de Tronos. 'Edad de los héroes' iba a ser protagonizada por Naomi Watts, pero visto el resultado del primer episodio piloto, los productores tomaron la decisión de cancelarla.

La que por el momento suena con fuerza, y esta sí, va firmada por George R.R Martin y Ryan J. Condal es 'Hause of the dragon'. En este caso, los echos se remontan 300 años antes del final de Juego de Tronos. En ella, se hace un seguimiento de principio a fin de la Casa Targaryen.

Que George R.R Martin participe le suma un valor añadido y una seguridad de que tarde a temprano, el proyecto salga a la luz. El jefe de programación de la productora estadounidense, Casey Bloys, ha mandado realizar una primera temporada de diez episodios, quien ha confirmado que a partir de 2022, se emitirá en streaming.

Los rumores sobre quien formará parte del elenco de actores que pondrán cara a los protagonistas de la secuela se van escalreciendo poco a poco. El digital Recapped afirma que el casting está abierto para encontrar a dos de las protagonista femeninas de la serie. La primera sería Rhaenyra Targayen, por lo que buscarían a una mujer de unos 20 años más o menos. Y para el segundo roll se estaría buscando a una actriz que representara el papel de Alicent Hightower, que en este caso tendría que ser algo más mayor.

A falta de que la productora lo confirme, las actrices que finalmente se encarguen de la interpretación no pueden fallar. En el caso de Rhaenyra, conocida también como 'Delicia del Reino' es famosa por intentar usurpar el Trono de Hierro a su hermano Aegon II, en la guerra conocida como la “Danza de Dragones”.

Higtower se trata de la madrastra de Rhaenyra, y la segunda esposa del Rey Viserys I. Ambas aparecen en las novelas de George R.R. Martin, concretamente en el primer tomo: 'Canción de hielo y fuego'. Si este echo no lo conocías y de verdad te consideras un enamorado de Poniente, ya tienes un motivo para comenzar a leerte los cinco libros que el "tito George" ha escrito, tiempo para ponerte al día vas a tener. Además, si eres de los que le defraudó el final, decirte que no todo está perdido. Los últimos dos libros aún no está escritos, y el autor ya anunció que el final de la novela no tenía nada que ver con la serie.

¡Valar Morghulis!

