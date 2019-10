Eduardo Bosch, actor de doblaje de Kit Harington: “Doblar a Jon Nieve es un regalo inesperado en mi carrera”

“No se acerca el invierno... el invierno ya está aquí”. Una de las frases más de moda de los últimos meses y que pertenece a una de las series más importantes y, a la vez, más premiada. ¿Y quién la dijo en español? Se llama Eduardo Bosch, es actor y actor de doblaje y ha estado en los estudios de Fin de Semana con motivo de la exposición oficial de la serie que se ha montado en el pabellón 5.1 de IFEMA.

La muestra incluye multitud de objetos originales, nada de imitaciones: desde vestidos a espadas pasando por dagas y mapas. Una cita imprescindible para los fans de la serie y, aunque no se sea fan, para poder apreciar el ingente trabajo que hay detrás de un producto televisivo de esta magnitud.

Un trabajo que, como contaba la diseñadora de vestuario Michele Clapton, ha sido “fundamental” para ella. ¿Cómo llegó? “La historia es rara y graciosa”, detalla, “me llamó Gemma Jackson, una de las primeras productoras. Empezamos a hablar de la serie y ella fue mi primera defensora. Luego ya conocí al resto. Sé que hablaron con otros diseñadores y mejores que yo, pero finalmente me eligieron a mí. He trabajado muchísimo, me lo tomé muy en serio porque vi que se podía hacer algo muy importante”.

¿Su pieza favorita? Es como elegir entre papá y mamá, pero lo tiene: “Mi favorita es el traje de la coronación de Sansa, tenía que ser muy icónico y representar todo el trabajo y talento que hay en el diseño de vestuario. Estoy muy feliz y honrada de que me dejasen vestir a Sofie Turner en esa escena, fue un honor”.

Por su parte, uno de los actores principales, Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), asegura que para él fue un reto interpretar solo con la cara ya que su personaje se queda inválido muy pronto: “Es una situación muy interesante: el personaje tiene que decir muy pocas palabras y, a la vez, evocar muchos sentimientos, no es sentarse y ya está. Tiene un cerebro muy interesante, es el Cuervo de Tres Ojos. Es cuestión de matices, de hacerlo de forma muy minuciosa. Y además, al ser televisión, puedes enfocar a la cara y verlo muy de cerca, no puedes exagerar. Era un equilibro que había que conseguir y lo logramos”.

Otro actor muy querido por el público español, Liam Cunningham (Ser Davos Seaworth), cuenta que vestir atuendos como esos “es todo un reto": “Ha sido muy exigente. Hay un traje aquí detrás que pesa unos 12 kilos y tiene metal y piel entre otras cosas. Michele lo ha creado todo y son trajes reales, es lo más cercano a la Edad Media. Yo llevaba unas tres capas de trajes más una de piel encima. La espada, las dagas... imagina el peso. Eso influye en tu forma de actuar”.

Volviendo al tema español, Eduardo Bosch no escatima en palabras de agradecimiento hacia la serie: “Jon Nieve es un caramelo en mi vida, un regalo, y no sabía que iba a llegar. Un viaje de muchos años, muy intenso y divertido, además de productivo. Es un antes y un después”.

No ha llegado a conocer a Harington ni le han pagado de más: “A veces algunos actores piden más, pero en mi caso he cobrado lo normal. Por fortuna sí le he podido doblar en todo lo posterior que él ha producido”. Sobre tu interpretación, destaca que le ha visto “crecer”: “Cuando empezó era un actor joven y nobel, comenzaba a sacar adelante su profesión. Pasó de ser de los que salen detrás en la foto ser un héroe”.