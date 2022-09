Jorge Javier Vázquez publica su diario íntimo "Antes del olvido" en noviembre

El presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, publicará en noviembre "Antes del olvido", un diario íntimo que intercala anécdotas con chismes nunca antes contados en televisión y temas más serios como la muerte, la soledad y la enfermedad mental, según ha informado la editorial Planeta.

Este libro de Jorge Javier Vázquez (Badalona, Barcelona, 1970) llega diez años después de "La vida iba en serio", con el que logró casi 300.000 ejemplares vendidos.

Jorge Javier Vázquez habla del ictus que sufrió, cómo ha lidiado con el fracaso, sus adicciones, la ruptura con su pareja, sus sesiones con la psicóloga, sus problemas con Hacienda y, sobre todo, el fallecimiento de su amiga Mila Ximénez, explica la editorial, que señala que se trata de una obra en la que el presentador "se deshace todas las caretas y abre su corazón para mostrar cómo es realmente fuera de la televisión".

"Soy Jorge Javier, no soy una persona. A los que salen en la tele se les sigue o se les odia. Pero no se les quiere. Hace mucho que no me siento querido. Querido de verdad, con todo lo que significa esa palabra (). Y a veces eso es algo que me inquieta porque el tiempo juega en mi contra", dice el autor en el libro que saldrá a la venta el próximo 9 de noviembre. EFE

