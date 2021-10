Jeanette cumple 70 años: la leyenda negra con 'Soy rebelde' y la incógnita de su relación con Julio Iglesias

Janette Anne Dimech, a la que todos conocemos como Jeanette, nació en el barrio de Wembley en Londres el 10 de octubre de 1951. Sí, este domingo cumple 70 años. Pese al paso del tiempo, la joven que un día fue "rebelde" porque "el mundo le hizo así", sigue conservando la inocencia reflejada en la cara.

De padre belga y madre española, se vino a vivir a España en 1962, en plena adolescencia, con su madre y sus hermanos al separarse sus pogrenitores con los que había pasado su infancia en Estados Unidos.

A la joven Janette le gustaba mucho la música y cantar y encontró a esa banda -que como otras muchas hacía sus pinitos en un sótano de Barcelona para no molestar a los vecinos-, los Brenner's Folk, formada por los hermanos Haakon y Vytas Brenner que junto a Toti Soler y Jordi Sabatés hacían música folk y pop.

Con Janette como vocalista, los Brenner's se convierten en Pic-nic y triunfan con “Cállate niña” (Hush Little Baby) un tema compuesto por ella misma en 1967 y con el que liderarían las listas musicales de España durante siete semanas. Los Pic-nic solo grabaron un disco porque la madre de la vocalista, que solo tenía 15 años, la obligó a retomar los estudios.

La leyenda maldita de su gran éxito: "Soy rebelde"

A lo largo de su vida profesional, Jeanette solo ha puesto en el mercado 7 álbumes. Son pocos, pero con ellos ha conseguido más de 60 discos de oro, platino o diamante.

'Por qué te vas', 'El muchacho de ojos tristes', 'Amiga mía', 'Cuando estoy con él', 'Comienzame a vivir'..., son algumos de los temas de Jeanette que se han traducido al inglés, portugués, japones o alemán, entre otros idiomas. Pero si hay que destacar un éxito por encima de todos, sin duda, 'Soy rebelde', su primera canción en solitario tras la disolución de Pic-nic.

Cincuenta años se cumplen ya del "soy rebelde porque el mundo me ha hecho así". Cincuenta años, que la propia Jeanette celebraba en las fiestas de San Mateo de Valladolid el pasado mes de septiembre.

Pero en torno al 'Soy rebelde' -una de las grandes composiciones de Manuel Alejandro-, hay toda una leyenda negra. De entrada, la cantante británica lo rechazó. Durante un mes estuvo diciendo que no a cantar el tema que suponía su vuelta a los escenarios tras casarse y tener a su hija.

La interpretación de Jeanette fue todo un éxito dentro y fuera de España. Tanto que el compositor argentino que se había afincado en Madrid, Waldo de los Ríos, quiso conocer a la cantante. Con el tiempo se hicieron amigos. Cuando el pianista, arreglista y director de orquesta se suicidó, la Policía encontró, entre las pruebas, una foto de ambos. Jeanette tuvo que declarar y explicar que había pasado dos semanas antes de la muerte de Waldo cuando estuvieron cenando en París, en donde estaba actuando la cantante. Al final, se comprobó que no tenía nada que ver.

No es la única circunstancia negativa que afectó al gran tema del compositor gaditano. La letra de la canción fue considerada como una incitación a los jóvenes a no obedecer la ley. Se prohibió que lo escucharan los menores de 16 años. Ni eso impidió su éxito y sus cifras récords.

"Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así

Porque nadie me ha tratado con amor

Porque nadie me ha querido nunca oír

Yo soy rebelde porque siempre sin razón

Me negaron todo aquello que pedí

Y me dieron solamente incomprensión

Y quisiera ser como el niño aquel

Como el hombre aquel que es feliz

Y quisiera dar lo que hay en mí

Todo a cambio de una amistad".





¿Tuvo un affaire con Julio Iglesias?

No solo 'Soy rebelde', 'Por qué te vas' (compuesta por José Luis Perales y a la que Carlos Saura hizo triunfar a ser el tema principal de 'Cría Cuervos') o 'Frente a frente' (de Manuel Alejandro) son temas inolvidables de Jeanette.

Canciones que le llevaron de gira por todo el mundo. En París compartió cartel con Julio Iglesias en el Olimpia durante tres semanas consecutivas. Fue su telonera.

Durante mucho tiempo se mantuvo la incognita de si además de la relación artística, ambos habían mantenido una relación extraprofesional. Hace tres años, Jeanette desmentía aquellos rumores asegurando que "solo fuimos amigos".

Casada desde hace 51 años con el amor de su vida





Con tan solo 17 años, Jeanette conoce a Laszlo Kristof. Dos años después se casaban, un matrimonio que sigue muy unido. "Ha sido lo mejor que he encontrado en la vida. Si no hubiera sido por él, habría dejado la música hace mucho tiempo. Somos como Víctor Manuel y Ana Belén" (Jeanette en una entrevista en el 'Diario de Extremadura').

Laszlo, no solo es el amor de su vida, también el padre de su única hija.





Jeanette sigue en activo. Mantiene conciertos en fiestas patronales en España y alguna que otra gira en Hispanoamérica con Ángela Carrasco, Dulce y María Conchita son "Grandiosas 2021"

Pero aún recuerda cuando recibió, junto a Rocío Jurado, el Disco de Oro por el éxito de sus canciónes "Corazón de poeta" y "Como una ola", respectivamente. Corría el año 1982.