Javier Veiga afronta el reto del humor negro sin caer "en algo lacrimógeno"

El actor Javier Veiga afrontó su primer largometraje como director, "Amigos hasta la muerte", con el reto de hacer "no una comedia negra, sino con humor negro", y "sin que se convirtiese en un melodrama pesado, algo lacrimógeno, ni en una comedia que banalizase de lo que está hablando".

Veiga, que ha presentado la película este sábado en la sección no competitiva Málaga Premiere del Festival de Cine en Español, cree que ha logrado el tono que buscaba y, en su primera proyección con público, ha comprobado que ese humor negro "ha hecho gracia".

Añade que "poner la muerte incluso en el título era algo delicado y podía generar incluso rechazo", y considera que la película transmite finalmente "una sensación vitalista" y es para él "una catarsis personal para hablar de la muerte de esta manera".

Los protagonistas son María (Marta Hazas), Nacho (Mauricio Ochmann) y Suso (Javier Veiga), tres amigos que han compartido muchas cosas, aunque de repente a dos de ellos les tocará compartir el secreto de que el otro se va a morir.

Veiga, que también ha escrito el guion, explica que "uno siempre se inspira en la vida y en cosas que le pasan", y en esta historia hay muchas cosas suyas, aunque no es su vida.

"Quien me conozca entenderá muchas cosas, porque usas lo que te pasa en la vida para meterlo en la historia. Mi personaje se llama Suso porque es el nombre de mi padre, y el de Marta Hazas se llama María porque es el nombre de mi madre".

Al escribir la historia, dirigirla y protagonizarla reconoce que ha hecho "muchas cosas, demasiadas", pero ha tenido "un equipo increíble detrás", y esto no se "atrevería a hacerlo" con un guion que no fuera suyo.

"Cuando escribo mi historia, la parte de actuar ni siquiera la pienso. Le he dado tantas vueltas, que ya sabía cómo hacerlo. He hecho tantas cosas otras veces, pero no algo tan complejo como en esta película, porque estoy en el 80 por ciento de las escenas".

Sobre la localización en Orense, apunta que estuvo en el proyecto "desde el principio", porque "de Galicia siempre se ve lo verde" y le apetecía rodar "en una ciudad de 200.000 habitantes en el interior", ya que "salir de las ciudades que siempre se ven en las películas tiene un atractivo".