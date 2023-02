Javier Ojeda: "Málaga ha sabido generar optimismo y simpatía hacia la ciudad"

José Luis Picón

El cantante Javier Ojeda asegura que, para convertirse en la ciudad de moda, "lo mejor que le ha ocurrido a Málaga ha sido saber generar un clima de optimismo y de simpatía en torno al destino", y ahora es la capital "en la que todo el mundo ha puesto los ojos, algo que es fantástico".

Ojeda, vocalista del grupo Danza invisible, recuerda en una entrevista con EFE que "la Málaga de los 80 y comienzos de los 90 era una ciudad bastante más insegura, más pobre y más provinciana que la de ahora", y subraya que, "en ese sentido, no hay discusión".

Eso sí, advierte de que "ahora mismo corre el peligro un poquito de morir de éxito", porque "se comienzan a ver cosas que pueden acabar con las cosas que se han hecho bien".

Cita como ejemplos "el desarrollismo salvaje, el rascacielos ese de Martiricos que es horroroso y que tapa la visión del Monte Coronado, y todo ese tipo de urbanismo desaforado que no tiene nada que ver con la esencia de Málaga".

También resalta el "peligro" de que "el centro de la ciudad deje de ser habitado por los malagueños y se pierda parte del carácter" y, en el capítulo de asignaturas pendientes, subraya que a Málaga "le falta sobre todo un bosque urbano, una zona verde imponente que no esté lejos del centro de la ciudad".

"Si me apuras y me tiras hacia lo mío, Málaga también necesita una sala de conciertos potente en el centro de la ciudad, que no sea un teatro, sino una sala de conciertos, el equivalente a los antiguos tablaos de flamenco", añade Ojeda.

Al preguntársele por su rincón secreto favorito de la ciudad, el cantante responde que no es "nada ególatra", pero se inclina por la zona en torno al lugar donde nació, el antiguo hospital Parque San Antonio, que tiene "un encanto brutal".

"Antes recorría mucho con la bicicleta esa zona de la avenida del Pintor Sorolla, con esas casas tan antiguas. Allí siento como que mi alma se eleva, porque es una zona con una magia especial", desvela Ojeda, autor de grandes éxitos tanto con la banda Danza Invisible como en solitario.

Esta información forma parte de una serie de entrevistas que ha hecho EFE a destacados profesionales malagueños de distintos ámbitos, como el cine, la música, la cocina o el deporte, para conocer su opinión sobre la transformación que ha experimentado la ciudad, las claves de su éxito y los aspectos que la capital aún tiene por mejorar.