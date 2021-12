Jared Leto cumple 50 años: actor de método al límite, ladrón de motos en la adolescencia y soltero de oro

Ha sido, entre otros muchos personajes, Hefestión, el general macedonio amigo de Alejandro Magno, Mark David Chapman(el asesino de John Lennon), Joker, Steve Prefontaine(leyenda del atletismo), y Paolo Gucci.En todas sus interpretaciones, Jared Joseph Leto destaca por su adaptación al personaje, su capacidad de meterse en la piel de un asesino en serie o ser el centro de las disputas de una de las grandes familias de la moda.

Histriónico, excesivo, en algunos momentos zangolotino, acepta con humildad que en las redes sociales se "mofen" de su acento italiano más propio de Super Mario. Tal ha sido la polémica que se ha convertido en tema de discusión en el que han intervenido hasta lingüistas que se inclinan a que el acento de Jared en su papel de Paolo Gucci es más propio de la Europa del este, "más que italiano parece ruso".

I’ve seen the #HouseOfGucci & when it’s being a drama it’s fine! But when it’s a comedy it’s GREAT. I’ll leave my full thoughts for next week but LADY GAGA is great & Jared Leto’s Accent reminded of Mario/Luigi. pic.twitter.com/erLtFqOlk8 — Zach Pope (@popetheking) November 18, 2021

Hasta el director Ridley Scott ha intervenido para defender la actuación de Jared: "capturó bastante bien al verdadero Paolo Gucci". Según Scott, Jared Leto tenía más trabajo que hacer que los demás protagonistas de la película ya que se sabía menos de Paolo Gucci que del resto de la familia, lo que dificultaba la reproducción de su acento y gestos.

Capaz de llevar la interpretación al límite del cuerpo, ¿genio o loco?

Jared Leto es un actor de método como otros muchos, Robert De Niro, Leonardo Di Caprio, como lo fue en su día Marlon Brando -el primero en hacer famoso el Sistema Stanislavski y profundizar en él-. Pero Leto lleva el método hasta el extremo de engordar 30 kilos para meterse en la piel de Chapman o bajar de 69 a 56 kilos y comer tan solo medio pepino al día para interpretar a un chaval adicto a la heroína en 'Requiem por un sueño'; para 'Dallas Buyers Club' en la que da vida a a Rayon, una mujer transgénero enferma de sida y drogadicta adelgazó hasta los 50 kilos, se depiló el cuerpo entero (hasta las cejas) y trató de vivir como una mujer durante varios meses.





Su implicación con los personajes llega al extremo de comprarse una base aérea del ejército de los Estados Unidos, abandonada, de 9.200 metros cuadrados y muros de 1,2 metros de grosor para simular la guarida de un supervillano como el Joker (hay varias leyendas que aseguran que en ese lugar se llevaron a cabo distintos ensayos atómicos y, algunas teorías conspirativas afirman que en ella se rodó el alunizaje de Neil Armstrong). Para ser un invidente en 'Blade Runner 2049', Jared decidió vivir durante semanas sin ver llevando puestas lentillas opacas.

A finales de enero se estrena Morbius, en la que el luisiano interpreta a uno de los personajes, quizás de los menos conocidos, del universo Marvel: el doctor Michael Morbius es un bioquímico que padece una extraña dolencia en la sangre. La cura que obtiene le da una serie de habilidades sobrehumanas, pero también una necesidad insaciable de consumir sangre humana. ¿Qué ha hecho, en esta ocasión, Jared Leto para llevar a la pantalla, por primera vez, a este mosntruo o supervillano? "Ha sido un papel muy intenso físicamente" ha dicho el actor que ha tenido que interpretarlo en su "estado más frágil", pero también en el "más monstruoso".

¿Genio o loco? Volvemos a preguntarnos. La respuesta la da el propio Leto que afirma que recurre al método porque en realidad no tiene suficiente talento: “Yo trabajo como me da la gana. Si a alguien no le gusta, puede besarme el trasero”.

Constance Leto, la madre hippy que le apartó de las drogas y le enseñó a soñar



2 de marzo de 2014, el Teatro Kodak de los Ángeles acoge una de las galas más aburridas de los Óscar pese al empeño de la presentadora Ellen DeGeneres que viendo las penurias que habían pasado algunos nominados para interpretar sus papeles, caso de Jared Leto, encargó pizzas para todos. Las películas ganadoras de esa edición fueron: 'Gravity', con siete premios; '12 años de esclavitud', con tres y 'Dallas Buyers Club' para la que fueron a parar los óscar a mejor actor, mejor actor de reparto y mejor maquillaje.

El mejor actor de reparto era Jared Leto que había acudido acompañado por su madre y su hermano Shannon. Fue al recoger la estatuilla cuando nos enteramos que Constance, su madre, le había tenido siendo una adolescente, y que pese a su juventud les había dado todo pero, sobre todo, les había enseñado a soñar y a luchar para conseguir lo que querían en esta vida.

A raíz de esa confesión supimos que Constance tenía tan solo 19 años cuando se vio obligada a dejar la escuela para dar a luz a su segundo hijo, Jared. Se tuvieron que ir a vivir con sus abuelos porque su padre les abandonó. Vivieron pocos años con los padres de Constance, una mujer de espíritu libre (hippy la califica Jared), que decidió mudarse de estado junto a sus hijos. Tenían tan poco dinero que vivían en el coche y dependían del plan estatal de ayuda a las familias de escasos recursos para poder comer.





Cuando Jared cumplió 8 años, Constance conoció al doctor Carl Leto, un óptico de Virginia con el que se terminó casando. Carl adoptó a Shannon y Jared y les dio su apellido que llevan con orgullo pese a que se enfadaron y se distanciaron mucho de él cuando el matrimonio con su madre fracasó.

Después del divorcio de sus padres, volvieron a la vida nómada. Primero se instalaron en una comuna en Colorado y de allí se fueron a vivir a Haití, a Puerto Príncipe durante una temporada. A su regreso a Estados Unidos, con 16 años, en plena adolescencia, Jared comenzó a meterse en problemas, a robar motos, alcohol en supermercados e, incluso, quiso ser narcotraficante vendiendo droga en un cine en el que trabajaba como acomodador. Toco fondo y gracias a su madre dejó su lado delicuencial y decidió retomar los estudios. Con 21 años decidió que quería ser actor y músico y formó junto a su hermano 30 Seconds to Mars

30 Seconds to Mars, una banda de rock alternativo

Si a Jared le dolió el divorcio de Constance y Carl fue, sin duda, porque su padre adoptivo supo ver en él que era un niño talentoso para la música. Fue quien le compró su primera guitarra cuando tan solo tenía 10 años. Una década después fundaba con Shanno, su hermano y mejor amigo, su banda de rock 30 Seconds to Mars [THIRTY SECONDS TO MARS] con la que ha recorrido medio mundo dando conciertos. Han vendido más de 11 millones de discos y su tema "Closer to the Edge", tiene el récord de ser número uno durante más semanas, en 2010, en el Rock Chart del Reino Unido.





Durante la promoción de su tercer disco, 'This is War' consiguieron entrar en el libro de los Record Guinness al realizar 300 conciertos, el mayor número de espectáculos durante la gira de promoción de un solo álbum.

Quienes le conocen, dicen que Jared Leto es muy generoso y solidario. Cuando sabe que algún seguidor está enfermo le hace una vídeo llamada para ayudarle en la lucha contra su enfermedad, como ha hecho con una fan rusa enferma terminal de cáncer. Esa generosidad también se refleja a través de otra de sus creaciones Vyrt, una plataforma online que transmite en streaming los conciertos de 30 Seconds to Mars y facilita el acceso directo a los fans de todo el mundo.





Cameron Díaz, Scarlett Johansson o Paris Hilton entre sus conquistas

Jared no ha encontrado aún la estabilidad en pareja. Incluso hay confusión con quien es su actual pareja, ¿Valery Kaufman, modelo rusa de 26 años? o ¿Angelina Jolie, separada de Brad Pitt desde hace cinco años? Parece que ha sido visto más veces con la primera.

Leto llega a este 26 de diciembre, cuando cumple 50 años, soltero después de haber ennoviado con numerosas actrices como Cameron Díaz, su primera novia conocida y con la que salió durante cuatro años. Incluso se comprometieron en 2002 , pero un año después el compromiso se rompía y cada uno emprendía caminos separados.





Tras romper con Cameron, Jared comenzó a salir con Scarlett Johansson y aunque como pareja no llegaron a cuajar, sí son buenos amigos y es habitual verles, en alguna que otra ocasión, juntos.





Ashley Olsen y Lupita Nyong'o son otras dos actrices con las que se le ha relacionado. Con Paris Hilton parece que solo hubo tonteo, al igual que con Lindsay Lohan.





Este soltero de oro, al que no le da miedo envejecer, vive sin miedo al fracaso: "Creo que una de las lecciones que tengo que aprender y recordarme siempre es que el sueño más disparatado, la aspiración más loca, es a menudo posible".