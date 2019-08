James Franco volverá a competir por la Concha de Oro con "Zeroville"

El estadounidense James Franco volverá a competir en el Festival de San Sebastián con su nuevo trabajo, "Zeroville", en una edición en la que también presentarán películas a concurso Louise Archambault, Guillaume Nicloux, José Luis Torres Leiva, Ina Weisse, Adilkhan Yerzhanov y David Zonana.

El Zinemaldia ha adelantado este viernes los nombres de estos siete directores que estarán en la Sección Oficial de la 67 edición, ninguno de los cuales había competido hasta ahora, a excepción del realizador y actor estadounidense, Concha de Oro en 2017 por "The Disaster Artist" y que regresa con un filme ambientado, como el anterior, en el mundo del cine.

Franco protagoniza asimismo esta ficción, adaptación de la novela homónima de Steve Erickson y ambientada en el cambiante Hollywood de finales de los años 60, que cuenta en el reparto con Megan Fox, Seth Rogen, Will Ferrell, Jacki Weaver y Dave Franco, ha informado el Festival de Cine de San Sebastián en un comunicado.

En el certamen donostiarra, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre, participará David Zonana (Ciudad de México, 1989) con su ópera prima, "Mano de obra", producida por el cineasta Michel Franco, en cuyo reparto combina actores profesionales y no profesionales para retratar la deriva de un grupo de trabajadores de la construcción víctimas de la precariedad laboral.

La canadiense Louise Archambault concursará con "Il pleuvait des oiseaux" ("Y llovieron los pájaros"), basada en la novela del mismo título de Jocelyne Saucier, que aborda un relato de destinos cruzados en el que el amor no tiene edad y la vida puede renacer de maneras insospechadas.

Se trata del tercer largometraje de esta directora, que anteriormente firmó "Familia" (2005), mejor ópera prima canadiense en el Festival de Toronto y seleccionada en la competición oficial de Locarno, y "Gabrielle" (2013), con la que ganó el Premio del Público en ese último certamen y fue la candidata de su país a los Oscar.

El francés Guillaume Nicloux, autor de "El secuestro de Michel Houellebecq" (2013), vuelve a poner ante la cámara al escritor galo en "Thalasso", en la que el autor de "Sumisión" se interpreta a sí mismo, con Gérard Depardieu como compañero de elenco artístico.

Ambos se conocen en un centro de talasoterapia y tratan de sobrevivir al estricto régimen de salud del establecimiento, cuya rutina quedará rota por distintos sucesos.

El chileno José Luis Torres Leiva aspira a la Concha de Oro con "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos", un filme que toma el nombre de un poema de Cesare Pavese para hablar de la relación amorosa de dos mujeres en los momentos finales de la vida de una de ellas.

Julieta Figueroa, que ya ha trabajado con el director en títulos como "El cielo, la tierra y la lluvia" (2008) y "Verano" (2011), y Amparo Noguera, son sus protagonistas.

Esta cinta fue uno de los proyectos presentados al Foro de Coproducción Europa-América Latina en 2016.

Nina Hoss encabeza en reparto de "Vorspiel/The Audition", segunda película como directora de la también actriz Ina Weisse, cuyo debut tras la cámara fue la premiada "Der Architekt" (2008). En esta ocasión, la realizadora berlinesa cuenta la historia de una profesora de violín obsesionada con un alumno al que termina prestando más atención que a su propia familia.

El realizador de Kazajistán Adilkhan Yerhanov llegará a San Sebastián con "A Dark-Dark Man", un filme sobre un policía y una periodista que investigan la muerte de un niño en una aldea de su país, tras haber pasado anteriormente por las Proyecciones Especiales de Cannes con "The Owners" (2014) y por Un Certain Regard del mismo destival con "The Gentle Indifference of The World" (2018).

Estos siete títulos se suman a los tres españoles a concurso ya anunciados: "La trinchera infinita", de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga; "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar, y "La hija de un ladrón", de Belén Funes.