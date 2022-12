James Cameron revela el motivo real por el que Jack y Rose no entraban en la tabla con "un estudio científico"

En 1997, 'Titanic' es una de las películas más exitosas de la historia del cine, al igual que una de las historias más recordadas al tratarse de una ficción basada en hechos reales. Siendo la historia de amor de Jack y Rose una de las más recordadas y trágicas al mismo tiempo. Es por esto por lo que, desde entonces, siempre ha existido un tenso debate entre los espectadores ¿No entraba realmente Jack en la tabla que le habría podido salvar la vida junto a Rose?

Todo el mundo recuerda ese trágico momento en el que, ambos mirando por su supervivencia tras el hundimiento del barco, encuentran una tabla que les da una mínima esperanza para seguir viviendo. No obstante, parece que no era lo suficiente grande para ambos y Jack decide quedarse fuera hasta que, finalmente, acaba muriéndose congelado en el agua del Atlántico.

Respecto a esto, siempre se ha dicho que los dos hubiesen entrado perfectamente en la tabla, teniendo así la posibilidad de sobrevivir los dos sin tener que decidir quién de los dos moriría. Como consecuencia, siempre se dijo que la justificación no tenía nada que ver con el espacio, solo era una cuestión de peso, dado que la tabla habría volcado con los dos encima.

A pesar de ello, esta teoría no acababa de convencer y, 25 años después, se sigue discutiendo sobre ello. De hecho, durante una entrevista con Josh Horowitz en su podcast Happy, Sad, Confused por su participación en 'Avatar: El sentido del agua', Kate Winslet ha vuelto hablar del polémico momento de la tabla del Titanic. Poniendo también el foco en que, por ello, muchos se metieron con el paso de la actriz.

"Ni siquiera estaba gorda, joder. Si pudiera volver atrás en el tiempo habría reaccionado de forma muy diferente", aseguraba la actriz, quien siempre se ha mostrado muy clara sobre ello, dado que el peso siempre la ha acomplejado desde el instituto, incluso sufrió bullying por ello.









"Hemos hecho un estudio científico"



"Les habría dicho a los periodistas ‘no os atreváis a tratarme así’. ‘Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, me siento muy insegura, estoy aterrorizada, no lo hagáis más difícil de lo que ya es’. Esto es acoso, raya el abuso", confesaba Winslet. "Por última vez, Jack podría haber cabido en la puerta, pero no se habría mantenido a flote", decía la intérprete, defendiendo así la misma teoría que señaló James Cameron.

A pesar de ello, Cameron estrenará el año que viene un un documental con National Geographic que demuestra científicamente por qué DiCaprio no podría haberse subido con Winslet en la tabla.

"Hemos hecho un estudio científico para que todo este asunto se acabe por fin y atravesemos su corazón con una estaca de una vez por todas. Realizamos un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la tabla de la película, y vamos a hacer con ello un pequeño especial que saldrá en febrero. Cogimos a dos especialistas con el mismo peso que Kate y Leo, les pusimos sensores alrededor y dentro de ellos y los metimos en agua helada para hacer pruebas y ver si podrían haber sobrevivido utilizando diversos métodos. La respuesta fue que no había manera de que hubieran sobrevivido los dos. Solo podía quedar uno", decía el director a Toronto Sun.

"Quizá después de 25 años no tenga que lidiar con esto nunca más”, reflexiona Cameron, algo cansado del mimos debate durante más de dos décadas. "Necesitaba morir. Es como Romeo y Julieta. Una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio", aclara.