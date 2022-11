James Cameron confiesa los problemas que tuvo con Leonardo DiCaprio en 'Titanic': "No te doy el papel"

'Titanic' es una de las películas más exitosas de la historia del cine, al igual que una de las historias más recordadas al tratarse de una ficción basada en hechos reales. El largometraje se estrenó en 1998 y se convirtió en una de las más taquilleras de la historia del cine con más de 2.200 millones de euros. Asimismo, fue premiada en varias ocasiones, con 11 Oscar y 14 nominaciones. Al igual que sirvió para dar un reconocimiento internacional tanto a Leonardo DiCaprio como a Kate Winslet y a su director, James Cameron.

Aunque ya han pasado casi 25 años desde su estreno, se siguen descubriendo cosas sobre esta película. De hecho, el director ha confesado que la ficción podría haber sido totalmente diferente si hubiese tomado la drástica decisión que tenía en mente. En una entrevista para GQ, Cameron reconoció que estaban totalmente expectantes ante le prueba de DiCaprio. No obstante, no comenzó de la mejor manera.

Esto se debe a que el director pidió al actor que leyera su papel y él se creyó que no se trataba de un casting, sino de una oportunidad para conocer a su compañera de reparto. "Oh, yo no leo", soltaba DiCaprio entonces. Esta reacción indignó al director y le dio las gracias por presentarse. "Espera, espera, espera. Si no leo no me das el papel. ¿Es así?", preguntaba entonces el intérprete muy sorprendido.









"Cada parte de su ser estaba en una actitud negativa"



Entonces, Cameron se puso serio con DiCaprio y le dejó claro que 'Titanic' no iba a ser una producción cualquiera, por lo que no quería perder el tiempo: "Tú estarás haciendo otras cinco cosas mientras estoy haciendo la edición. Así que no voy a joderla tomando la decisión incorrecta de casting. Así que, si no lees, no te doy el papel".

Como consecuencia, quien ser convirtió en el personaje protagonista reculó y aceptó hacer la prueba. "Cada parte de su ser estaba en una actitud negativa hasta que dije: 'Acción'. Se convirtió en Jack. Y Kate, simplemente, se encendió y entraron en sus personajes y él interpretó la escena", contaba en el mencionado medio, dejando claro que fue todo un acierto dar otra oportunidad a DiCaprio.

Finalmente, el actor se hizo con el papel y formó junto a su compañera, Kate Winslet, una de las parejas más exitosas del cine. De hecho, este film forma parte de la historia, dado que a día de hoy sigue siendo una de las más reconocidas. Al igual que la interpretación de sus protagonistas.