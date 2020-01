La irónica respuesta de Pérez-Reverte al discurso feminista y “antifascista” de Leticia Dolera en los Feroz

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha respondido de manera irónica al viral discurso de la actriz Leticia Dolera durante su discurso en los Premios Feroz. Dolera, también guionista, consiguió alzarse con el galardón a la Mejor Serie de Comedia por “Vida Perfecta”, la ficción por la que estalló la polémica tras despedir a la actriz Aina Clotet después de que le comunicara que estaba embarazada.

En el discurso en el que recogió el premio, Dolera reclamó que “vivimos en unos tiempos en los que parece que la cultura del odio y la intolerancia está cogiendo más peso en nuestras vidas”. Por ello, la directora de la serie premiada proponía “hacer historias donde los niños y las niñas adolescentes lgtbi puedan sentirse representados y sientan menos miedo gracias a nuestras películas”.

“Creemos espacios en los que personas de comunidades diversas puedan contarnos historias”, continuaba la actriz mientras sonaba una música de fondo que, como ella misma reconocía, no sabía si era para aligerar la longitud de su discurso o para darle más grandilocuencia. “Donde las mujeres no seamos la 'novia de', la 'mujer de', y seamos las protas, las dueñas de nuestras vidas”. En ese momento, Dolera emulaba incluso a Stan Lee con una de las frases más icónicas de los tebeos de Marvel: “Todo poder conlleva una responsabilidad y nosotros tenemos ese poder”. “Frente a la cultura del pin parental, cultura antifascista”, concluyó su discurso, en referencia a la medida defendida por Vox.

Unas palabras sobre el mundo de la cultura y el futuro que está por venir que no ha dejado sin responder el escritor y novelista Arturo Pérez-Reverte, miembro de la Real Academia Española. “La cultura está en buenas manos”, comentaba a través de sus redes sociales en un tuit que, aunque pueda parecer de apoyo, estaba lleno de ironía.

Y es que de la ironía en el mensaje no se ha dado cuenta solo el que escribe estas líneas, sino gran cantidad de seguidores del escritor que le afeaban que no apoyara el discurso de Dolera. Por otra parte, toda una larga lista de afines a Pérez-Reverte se mostraban contrariados por el uso de términos como “antifascista” en las palabras de la actriz.

No me gusta un pijo tu ironía escritor, pero ya se que para los nostálgicos patriotas, os hierva la sangre con cualquier atisbo de promulga antifascista. También es cultura de este país y esa lucha ha sido y es tan bonita que merece un reconocimiento.

Empezando porque no es nada malo lo que dice y siguiendo por el hecho de que una actriz no dirige nada en materia de cultura, ¿porqué no pones vídeos de quienes hablan en favor del Pin parental? Porque material para la ironía desde luego no falta.