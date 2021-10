‘Invincible’, el último disco en vida de Michael Jackson

El 30 de octubre de 2001 salía a la luz el que fuera el último álbum en vida deMichael Jackson: ‘Invincible’. Por aquel entonces se hablaba del regreso del Rey del Pop o ‘comeback’ ya que que habían pasado cuatro años desde que Jackson publicara su disco ‘Blood on the dance floor: History in the mix’ (remezclas de algunas de sus canciones y otras nuevas); y seis años del disco más vendido de la historia -20 millones de copias- ‘History’.

Nadie podía imaginar que ‘Invincible’ sería el último disco que Michael publicara en vida tras su repentina muerte el 25 de junio de 2009 por una sobredosis de barbitúricos.

Lo cierto es que este último álbum en vida del Rey del Pop no convenció a todos por igual y fue duramente criticado

La mayoría de las canciones están escritas por el propio Michael y todo el álbum está producido por él, aunque también cuenta con la colaboración de grandes productores internaciones tales como Baby Face, Dr. Freeze, Teddy Riley o Rodney Jerkins, productor de Mariah carey y Jennifer López, entre otros.

Además, también cuenta con colaboraciones de grandes artistas y músicos como Carlos Santana, The Notorious B.I.G o Slash.

El primer sencillo con el que salió este disco fue ‘You Rock my world’.

EL ÁLBUM MÁS CARO

‘Invincible’ se publicó en 2001pero Jackson empezó a trabajar en el disco en el año 1997 y no terminó su producción hasta ocho semanas antes de salir a la venta. Hasta 87 canciones se necesitaron para terminarlo, de las que finalmente se eligieron 16.

Con un coste de 30 millones de dólares, es el álbum más caro de la historia jamás producido.

Sin embargo, debido a las discrepancias del cantante y la productora Sony Music, Jackson se negó a hacer una gira tras la publicación de este disco.

UNA DEDICATORIA ESPECIAL

“Este álbum está dedicado a Benjamin‘ Benny ’Hermansen. Que sigamos recordando no juzgar al hombre por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Benjamín… te amamos… que en paz descanses”.

Benjamin Hermansen era un joven afro-noruego que fue asesinado a puñaladas por un grupo neonazi en Oslo (Noruega).

Michael tenía un amigo en común del chico asesinado y en cuanto se enteró de la noticia decidió dedicarle el disco.

TE INTERESA

Así recuerdan El Pulpo, Javi Nieves, El Pirata y más comunicadores el estreno de ‘Thriller' de Michael Jackson

Las nueve canciones del álbum 'Thriller' de Michael Jackson