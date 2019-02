El 'Infarto' de Santi Rodríguez

Santi Rodríguez es uno de los cómicos más conocidos de nuestro país, por ejemplo por su personaje de 'El Frutero' en '7 Vidas'. El cómico sufrió en el verano de 2017 un infarto en la arteria esplénica que lo mantuvo ingresado en el hospital, y que él mismo explicaba en su cuenta de instagram.

Como él mismo explicaba, la situación no era tan crítica, al tratarse de la zona del bazo. Y daba muestras de su enorme fuerza de voluntad: "Por supuesto no dudéis que vamos a pelear. En la vida hay que asumir los contratiempos, pelear a tope y seguir adelante. Vamos a por el siguiente asalto. Os quiero mucho".

Con el paso del tiempo, Santi Rodríguez ha convertido esta experiencia cercana a la muerte en una obra de teatro con la que seguir difundiendo su buen humor, como explicó en 'La Noche de COPE'. Su espectáculo se llama ‘Infarto ¡No vayas a la luz’... Eso sí que es buscarle el lado más cómico a algo muy serio… “Fue algo que me pasó algún tiempo, y lo he contado en tono de comedia. En ella se plasma un infarto muy especial, mi paso por el hospital y todo lo que éste conlleva”, explicaba Rodríguez. Además, sobre esa luz al final de túnel que afortunadamente no vio, añadía en tono jocoso que “a partir de ahora no me extrañaría que empezaran a cobrarla”.