Iñaki Rubio: "Picasso se transformó en Gósol y después transformó la historia del arte"

Irene Dalmases

Bloqueado, en su primera crisis creativa, con apenas 24 años y dejando a medias el retrato de la escritora Gertrude Stein, Pablo Picasso abandonó París en mayo de 1906 y desde Barcelona emprendió un arduo viaje, que incluía ocho horas de camino de mulas, hasta el pequeño pueblo prepirenaico de Gósol (Lleida).

El escritor andorrano Iñaki Rubio defiende en una entrevista con EFE, tal como plasma en su nuevo libro, "Pau de Gósol", (Comanegra), que la estancia en el lugar, muy de montaña y entonces muy salvaje, le cambió al pintor malagueño como persona y contribuyó a "transformar la historia del arte", al ser allí donde concibió "Les demoiselles d'Avignon".

Después de publicar "Morts, qui us ha mort?", donde desmontaba la versión sobre la última pena de muerte en Andorra en 1943, Rubio se dijo a sí mismo que no tenía ganas de repetirse ni encasillarse en la crónica negra y, aunque reconoce que Picasso intimida porque se trata de una figura mundial, empezó a hilar su nuevo título con el artista como protagonista.

Licenciado en Humanidades y aficionado a la pintura desde siempre, ya en 2008 había anotado en una de sus libretas que valoraba la posibilidad de escribir sobre la estancia en Gósol del pintor y su dibujo "Payesas de Andorra".

Sin embargo, ha sido en estos últimos años cuando se ha empapado de la vida y la obra de Picasso; ha tratado con expertas de ese momento como Jèssica Jaques Pi y ha consultado libros como "Picasso. De 'Pageses d'Andorra' a 'Demoiselles d'Avignon': un viatge romànic", coordinado por Concepció Boncompte.

También ha pasado muchas horas en el pequeño pueblo, hasta el punto de acabar siendo el pregonero en su Fiesta Mayor; ha entrado en la ahora cerrada casa de Can Tampanada, donde se hospedó el artífice del "Guernica" con su pareja, y ha consultado su carné catalán, una pequeña libreta de 72 páginas donde tomaba apuntes y ha hablado con familiares de personas que lo trataron.

Rubio se muestra convencido de que la estancia en Gósol de Pablo Picasso, junto a su entonces pareja sentimental, Fernande Olivier, "es reveladora y para él transformadora, hasta el punto de que algunas cartas que envió a su amigo y escultor Enric Casanovas, que fue quien le habló del pueblo, las firma como Pau de Gósol".

Entre los meses de mayo y agosto de 1906, entre esbozos, dibujos, guaches u óleos realizó unas 300 piezas en un lugar al que acudió "porque necesitaba esconderse, que no lo molestara nadie".

"Picasso en Gósol se transforma y contribuye después a transformar la historia del arte, cambia nuestra mirada gracias al cubismo, un germen que ya está en los retratos que hizo a hombres y mujeres de Gósol o en 'El harén', el mismo tema de 'Les demoiselles d'Avignon', uno de los cuadros más importantes del siglo XX, que pintó en París, después de Gósol, rompiendo con 400 años de tradición renacentista", precisa.

CREAR CON TOTAL LIBERTAD

A su juicio, estar entre montañas, con el Pedraforca de fondo, le llevó a "crear con total libertad, entre las gentes del pueblo, dejándose cortar el pelo al estilo de allí, con personas que también le influenciaron como Josep Fondevila Foix, el amo de la fonda, protagonista de la primera producción de sus cuadros de rostros como máscaras".

Rubio cree, asimismo, que el retrato de Fondevila permitirá después a Picasso acabar en París el de Gertrude Stein.

Otro de los motores del libro, escrito en catalán y que a su autor le gustaría que se tradujera a otros idiomas, es la figura enigmática de Hermínia, una mujer del pueblo, "que le fascinó, que no tenía nada que ver con las mujeres que el artista conoció hasta ese momento, que formaba parte de un grupo de mujeres poderosas y auténticas, además de ser muy guapa".

Preguntado sobre por qué no ha escrito un ensayo y ha apostado por este híbrido entre crónica y novela, Iñaki Rubio argumenta que de esta manera "explicas la realidad, abundas en detalles poco conocidos o que no se sabían y puedes revelar cómo era Picasso cuando no era todavía el genio que fue después".

En su opinión, los libros "tienen que servir para cambiar al lector en alguna cosa y si puedes hacer entender algunas situaciones a través de la emoción y que arte y vida van de la mano, esto tiene todo el sentido del mundo".