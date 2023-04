El impacto de la Inteligencia Artificial, eje central del Sónar+D 2023

El impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en las artes será el eje central del programa de Sónar+D 2023, que ofrecerá más de 130 propuestas, entre los próximos días 15, 16 y 17 de junio en Barcelona, con participantes como el artista visual Weirdcore, Stefanos Levidis, Elijah o Kate Darling.

Las implicaciones culturales, éticas, económicas e industriales de las nuevas herramientas y procesos creativos vinculados a la IA protagonizarán un evento que aúna música con las nuevas tecnologías, y que, en esta ocasión, permitirá "ver, escuchar, tocar y debatir sobre cómo se aplica la IA a la producción musical o audiovisual".

También se abordarán las "posibles amenazas del uso cada vez más extendido de la IA y se estudiará cómo proteger la propiedad intelectual en esta nueva realidad".

Los organizadores, según han dado a conocer este jueves, creen que este programa contribuirá a "posicionar" a la capital catalana como "uno de los principales 'hubs' a escala global para las comunidades del arte, la ciencia y la tecnología, amplificando al cada vez más rico ecosistema de la ciudad".

El encuentro, que ocupará la totalidad del Palau de Congressos de Fira Montjuïc, entre las 10 y las 21 horas, ofrecerá actividades de formación y divulgación, abiertas a todos los públicos, dirigidas por algunos de los estudios creativos, artistas e investigadores "más relevantes del momento en materia de IA".

Entre ellos, están Daito Manabe y Yuya Hanai de Rhizomatiks (Japón), Joel Gethin Lewis de Universal Everything (Reino Unido), Pau García de Domestic Data Streamers (España) y CJ Carr de Harmonai (parte de Stable Diffusion).

Asimismo, habrá representación de las comunidades barcelonesas del sector como la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB), el Barcelona Supercomputing Centre (BSC), HacTe, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) o eina idea.

Otras instituciones presentes serán el Centro Universitario de Diseño BAU, el Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, La Salle, el IED Barcelona-Istituto Europeo di Design y los estudios creativos Domestic Data Streamers y Playmodes, además de empresas y startups como Befaco, IZI, Dotlinesdot o Plankton Electronics.

A nivel internacional, acudirán hasta Barcelona el artista visual Weirdcore, colaborador habitual de nombres como Aphex Twin; Stefanos Levidis de Forensic Architecture; el productor y articulista Elijah; la especialista en ética robótica Kate Darling o los estudios creativos Universal Everything de Reino Unido y Rhizomatiks de Japón.

Igualmente, se presentarán proyectos de centros como el Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (Ircam) de París, la Universidad de Aalto en Finlandia, la Tokyo Denki University, la University of Applied Arts de Viena y la Norwegian University of Science and Technology.

Habrá una nueva área expositiva, el Project Area, con unos ochenta "proyectos rupturistas e innovadores"; un festival de cine creado por IA organizado en colaboración con la UPF; así como dos foros de debate, dos simposios especializados con un centenar de expertos, una docena de clases magistrales y actividades profesionales.

El programa, por otra parte, se amplía con otro eje temático centrado en la emergencia climática.

Las nuevas narrativas musicales tecnológicas tendrán su papel en el Sónar+D gracias a de Kode9, Daito Manabe, Nosaj Thing, Jokkoo Collective, Max Cooper, Oneohtrix Point Never, Desert, CLARAGUILAR y Ryoji Ikeda.

En el Sónar de Noche se programará el nuevo espectáculo inmersivo y tridimensional de Aphex Twin y Eric Prydz, HOLO, mientras que en el SonarExtra sobresale la actividad SonarMies en el Pabellón Mies van der Rohe, que este año será "Reprocessing Piano+AI", y Digital Impact, la primera exposición "vivencial de arte exclusivamente digital" en la ciudad.