Ibon Cormenzana rueda en Bizkaia "El bus de la vida", con Dani Rovira

"El bus de la vida", la nueva película de Ibon Cormenzana protagonizada por Dani Rovira y Susana Abaitua, ha comenzado su rodaje en tierras vascas en localizaciones de Orduña y Bilbao.

El nuevo trabajo cinematográfico de Cormenzana es un musical sobre la historia de un profesor desplazado a un pueblo que sueña con subirse a los escenarios. Debido a un cáncer, compartirá un autobús que desplaza a varias personas desde sus pueblos al hospital de Bilbao en el que reciben sus tratamientos.

Aunque el reparto lo encabezan Dani Rovira y Susana Abaitua, la película cuenta con un elenco coral compuesto por Elena Irureta, Antonio Durán Morris, Nagore Aramburu y Andrés Gertrúdix, y la colaboración especial de Roberto Álamo y canciones originales de Manuela Vellés, con guión de Edu Solà y el propio Cormenzana.

Según ha explicado el cineasta en un encuentro con los medios en Bilbao, el proyecto nació cuando hace tres años viajó a ver a unos familiares. Uno de ellos le dijo que le habían detectado un cáncer en el oído, y "lejos de ser un tema incómodo", empezó a explicarle cómo era su rutina desde entonces.

"Me habló de que viajaban al hospital en un autobús gratuito compartido con otros pacientes y que a este espacio de luz, risas y complicidad se le conoce como 'El Bus de la Vida', ha comentado.

Cormenzana ha explicado que pensó en el actor Dani Rovira, quien sufrió en 2020 un cáncer de la sangre (Linfoma de Hodgkin) del que se ha recuperado completamente, para el papel principal, pese a haber padecido esta grave alteración celular del organismo porque es un actor que le gusta.

"No tenía claro que fuese a aceptar el papel -ha reconocido-, precisamente por lo que le pasó, pero leyó el guión y le gustó mucho, quedamos para hablar y aquí estamos porque creía que es un tema del que hablar en una película", ha enfatizado.

Dani Rovira, por su parte, ha admitido también que al leer el guión le "removió por dentro", tras la experiencia que pasó, pero lo aceptó porque le apetecía "hacer una película así, como de buen rollo, aunque no es buenista, como esta".

"No he querido erigirme como un ejemplo (de la lucha contra el cáncer) porque no lo sé todo sobre este tema pero, desde mi perspectiva, sí he podido aportar cositas a Ibón, a algunas secuencias para intentar buscar una similitud con lo que viví yo".

El rodaje, una producción de Arcadia Motion Pictures, Aixerrota Films y Pachacamac Films en coproducción con Noodles Production (Francia) y que cuenta con el apoyo del ICAA y el Gobierno Vasco, y la participación de ETB y TVC, transcurrirá durante 7 semanas en varias localizaciones de Bizkaia, en su mayoría en la localidad de Orduña.