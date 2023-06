Hélène Delprat expone en Barcelona obras que exploran la memoria y la guerra

La artista francesa Hélène Delprat muestra su imaginario personal en el Museo Picasso de Barcelona con obras multidisciplinares y de distintos formatos que exploran el concepto de la memoria y la guerra.

Bajo el título de "El souvenir de las batallas perdidas", la muestra, que se abrirá al público mañana, se podrá visitar gratuitamente hasta el 24 de septiembre en las salas expositivas de la planta baja del Picasso.

Delprat, que acaba de recibir el premio de la Fundación Simone y Cino Del Duca a propuesta de la Academia de Bellas Artes Francesa por su trayectoria artística, tiene muy presentes las cuestiones de identidad y memoria en sus obras, que toman forma de pintura, escultura, instalación o fotografía.

"El souvenir de las batallas perdidas", título de una de sus obras y también de la exposición que acoge el Museo Picasso, sintetiza una parte fundamental de su filosofía, que es la lucha constante del ser humano para mantenerse digno, libre y fiel a sus voluntades.

Picasso es para Hélène Delprat un motor estimulante de lucha y es también su enemigo artístico y así, en la rueda de prensa ha manifestado que es "una artista celosa de Picasso".

"Exponer en el Museo Picasso ha sido una cierta batalla por no doblegarme ante la obra de Picasso, el mayor artista del siglo XX", ha indicado Delprat.

La exposición está distribuida en las dos salas de la planta baja del Museo Picasso y cuenta con 21 piezas, junto a un mural hecho de recortes y dibujos creado "in situ". Consta de pinturas de gran formato, obras de videoarte y objetos de diferentes tamaños y materiales.

La primera de las salas que componen la muestra de Hélène Delprat gira en torno a su concepto de la guerra: "Nacida en el norte de Francia, en la Picardía, he visto muchos cementerios militares. He recorrido a menudo estas grandes extensiones de cruces blancas, esos campos de muertes en combate que siempre me trastornan".

Gracias a la invitación que recibió por parte del Museo Picasso, Hélène Delprat se dio cuenta de que la guerra es un tema recurrente en toda su producción artística.

La obra de videoarte "Morir en Madrid" es la pieza principal y a partir de ahí, y cogiendo la guerra civil española como ejemplo, la artista desarrolla y examina a los agentes, las víctimas y las consecuencias del conflicto bélico.

En la segunda sala de la exposición Hélène Delprat reproduce elementos puramente bélicos haciendo uso de la cerámica y la pintura de oro (espadas, reliquias, trofeos, esculturas, monumentos...) y los separa su significado simbólico para centrarse sólo en el objeto.

Las pinturas murales de esta sala funcionan a partir de un evento bélico que ella introduce a través del título ("La batalla de San Romano Camuflada" o "No me gusta mucho Guernica") y con este trasfondo pinta la tristeza de los hechos con toques de humor.

"No siento predilección por el drama pero me gusta dar vueltas sobre la gravedad de las cosas", ha indicado Hélène Delprat.

Para la artista, la guerra es un acontecimiento tan flagrante que es el único por el que "hay que detenernos e implicarnos".

Con esta exposición, el Museo Picasso continúa con su voluntad de ofrecer una propuesta expositiva que bascule entre la obra y el legado de Pablo Picasso y exposiciones antológicas de artistas contemporáneas, como Carmen Calvo y Hélène Delprat.