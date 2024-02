Si has visto 'Casablanca', 'Star Wars' o sabes algo del 23-F, esto te pasa: el fenómeno que puede que sufras

Efecto Mandela, así es como se llama. Sí, de esto te vamos a hablar, pero déjanos antes ponerte en situación. Seguro que alguna vez has visto Casablanca, y has dicho eso de 'Tócala otra vez, Sam'. Y si has visto 'Star Wars', también habrás repetido, una y mil veces, la frase de 'Luke, yo soy tu padre'.

Pues déjanos decirte que no, esas frases nunca se han dicho. Y si, en el colegio o en la Universidad,has estudiado el 23-F, puede que hayas llegado a decir que tú, o alguien de tu familia, que vieron todo el suceso por la televisión. Bueno, tampoco pasó.





Y es que esto no es más que parte del efecto Mandela, que así es como se conoce este efecto que influye directamente en nuestra memoria. Y es que no es otra cosa que un falso recuerdo colectivo. Es decir, que situamos en nuestra memoria un recuerdo que realmente no tenemos, y que hemos creado entre todos.

No se trata más de que una creencia errónea, porque todos lo hemos terminado asumiendo así, y eso ha hecho que, a corto plazo, nuestros recuerdos se modifiquen en el cerebro, dando lugar a un recuerdo "personalizado" que nunca ocurrió en realidad.

Pero, ¿por qué nos pasa esto?

Lo cierto es que no hay una causa en concreto, pero según los psicólogos, es porque nuestra memoria es algo fácil de sugestionar y es muy posible modificar nuestros recuerdos. Seguramente haya una explicación científica para la que esto esté ocurriendo, y tienen que ver con conexiones cerebrales.

Eso sí, el nombre viene porque cuando el dirigente sudafricano, Nelson Mandela, murió en 2013. Y es que fue entonces cuando muchas personas aseguraron que él había muerto estando en prisión. Algo que nunca ocurrió, y que, sin embargo, pensaban muchas personas.

Por eso mismo, la bloguera Fiona Broome llegó a investigar sobre este tema y se dio cuenta de que había muchas personas que tenían esta sensación, y no solo con eso, sino con otros "recuerdos colectivos".

Los ejemplos más famosos del "efecto Mandela"

Tanto las frases míticas que nunca se dijeron de películas como Star Wars o Casablanca, o la retransmisión televisada del 23-F son de los ejemplos más famosos de este efecto Mandela, pero lo cierto es que hay bastantes más.

Volviendo a las películas, tampoco la villana de Blancanieves dijo nunca aquello de "espejito, espejito", ni Rhett, en Lo Que El Viento se Llevó dijo "francamente, querida, me importa un bledo", sino que dijo, "francamente, querida, eso no me importa".

No es el único recuerdo colectivo completamente "trastornado" que tenemos, sino que también está la famosa plaza de Tiananmén, cuando en plena Guerra Fría, un joven intentó detener a los tanques. Para muchas personas, aquello tuvo un final infeliz, pues supuestamente lo atropellaron, pero eso nunca llegó a ocurrir.

Y no, tampoco el personaje del Monopoly llevaba un monóculo en el ojo. Así que sí, es posible que recuerdes muchas cosas de la cultura popular que, en realidad, nunca han llegado a ocurrir.