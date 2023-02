Harry Styles hace honor a su apellido, de arlequín a Salomé

Harry Styles ha sido reconocido con el Grammy al álbum del año por su trabajo "Harry's House" durante la 65ª edición de los premios de la Academia de la Grabación estadounidense, y una vez más sobre el escenario ha sabido cómo hacer honor a su apellido con un vestuario deslumbrante.

Styles (Estilos) no pasa, precisamente, desapercibido sobre un escenario ni sobre las alfombras rojas: plumas de marabú moradas adornando el cuello; un abrigo de pelo fucsia de Gucci en el festival de Coachella con un traje en el mismo tono metalizado o piezas retro y diseño español son algunas de las opciones del músico británico.

La noche de los Grammy, el cantante desfiló por la alfombra roja con un colorido mono con 250.000 cristales de Swarovski, de nueve colores diferentes, cosidos a modo de arlequín, que requirió más de 150 horas de trabajo.

Una pieza confeccionada por la firma Egonlab, realizada con la colaboración del músico, que contiene un "intrépido enfoque de la moda", según sus creadores. Un mono de corte setentero y pata de elefante, que dejaba al descubierto su torso tatuado con dos pájaros y una mariposa.

Momentos después, ya sobre el escenario, Styles apareció con otro mono, en este caso metalizado, con flecos que jugaban a alargar el movimiento de la coreografía, al más puro estilo Salomé en sus mejores momentos eurovisivos, con el que interpreto "As it was".

Un atuendo que combinó con zapatillas deportivas, que deslumbró, en el más estricto sentido de la palabra, a más de un espectador.

El exintegrante de One Direction hace tiempo que dejó a un lado la perspectiva de género para hacer suyo todo tipo de vestuario y utilizar la moda como un elemento más de su actuación.

Enamorado del diseño español, Styles ha lucido sobre el escenario las prendas del creador cordobés Palomo Spain, que le vistió durante la gira que realizó en 2018 con un traje de pata de gallo de lentejuelas de la marca, aunque no ha sido la única ocasión.

También ha lucido prendas del diseñador asturiano Arturo Obegero y del catalán Alled-Martinez, que sacan la moda masculina de los rígidos cánones establecidos.

El 'boom' de Styles le llevó en 2022 a una dilatada gira por las principales capitales de América y Europa, que culminó con el cartel de "no hay entradas" en la mayoría de los casos.

Este año y el próximo, el artista actuará en países como Filipinas, Japón o Corea del Sur y volverá a tener conciertos en Europa.

Además, en 2022 Styles dio el salto al cine y protagonizó junto a Chris Pine y Florence Pugh "Don't Worry Darling", el primer gran proyecto como cineasta de la que actriz Olivia Wild, que fue pareja del cantante.