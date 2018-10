Greta Van Fleet, o cómo sonar a Led Zeppelin de forma brillante sin morir en el intento

Siempre se ha dicho -para todo en la vida- que las comparaciones son odiosas. Más aún en el mundo de la música. Y es cierto que a la hora de apreciar ciertas similitudes entre dos grupos, al menos uno sale perjudicado. Si ya hablamos de una banda que acaba de dar sus primeros pasos, y encima se les compara con Led Zeppelin, saltan todas las alarmas. Porque la crítica musical siempre ha buscado poner carteles del tipo “los nuevos nosequién” para catalogar a un nuevo grupo. Se busca constantemente algo anterior para justificar lo nuevo, y no suele dar mucho resultado.

Algo parecido le ocurrió a los británicos Oasis. Los de Manchester, al recuperar o resucitar el genuino sonido inglés de los 60, con la mira fija en los Beatles, fueron comparados en los años 90 al instante con los cuatro de Liverpool. Craso error. Ellos, también hay que decirlo, cometieron el torpe accidente de señalar que eran mejores que Paul, John, George y Ringo. McCartney llegó a señalar -de forma acertada- que ese tipo de declaraciones matan a un grupo: “Si quieres ser mejor que los Beatles, hazlo y demuéstralo, pero no digas que eres mejor que los Beatles”. Oasis fueron grandes, pero se estamparon de pleno unas cuantas veces al hacer declaraciones de este tipo. La arrogancia es imprescindible en el rock 'n' roll, pero hay veces que es mejor guardar esa osadía.

En el caso de Greta Van Fleet, un grupo de Michigan formado por jóvenes de insultante edad, la comparación con Led Zeppelin ha sido constante. Y claro, el grupo de Robert Plant y los suyos no es un grupo cualquiera. Pero no suenan, aun así, a copia barata. Además de tener retazos muy acertados a los mejores mementos de Led Zeppelin, la banda es capaz de mantener su esencia propia.

Nacida en el pequeño pueblo Frankenmuth, en el año 2012, la banda está formada por el vocalista Josh Kiszka, el guitarrista Jake Kiszka, el bajista Sam Kiszka y el baterista Danny Wagner. Firmaron por la discográfica Lava Records en marzo de 2017. En abril de ese año, la banda lanzó su primer EP, 'Black Smoke Rising'. Su single debut, "Highway Tune", encabezó las estaciones Billboard US Mainstream Rock Tracks en septiembre de 2017 como número uno durante cuatro semanas seguidas. Actualmente, supera las 30 millones de reproducciones en la plataforma digital Spotify. Un segundo EP, 'From the Fires', que contiene las cuatro canciones de 'Black Smoke Rising' y cuatro nuevas canciones, fue lanzado el 10 de noviembre de 2017, junto con un segundo single, "Safari Song". La banda está influenciada por el trabajo de Led Zeppelin y muchas otras bandas de rock y blues, con el vocalista principal Josh Kiszka teniendo una voz que se ha comparado con el llamado "gruñido ronco" del mismísimo Robert Plant. Este 2018, en una declaraciones de una entrevista con medios de comunicación, el propio Plant ha señalado que ''ellos son como Led Zeppelin I'' y ha descrito a Josh Kiszka como un ''hermoso pequeño cantante''. Mejor bendición, imposible.

Queda un mundo por recorrer, y la banda ni siquiera ha sacado su primer larga duración. Pero bueno es saber de grupos de música que salen ahora mismo del cascarón que beben de las grandes leyendas que ha dado la historia del rock. Eso, y no caer en los estereotipos vacíos y superficiales de la actual industria musical. Porque es cierto que Greta Van Fleet no ha inventado nada nuevo, pero han sabido aprovechar con sumo descaro las mieles que nos legaron las mejores leyendas. Y eso, si encima te sale bien, es para celebrarlo.