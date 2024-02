Gina Argemir se desnuda en su primer disco en castellano, 'Autobiografía'

Rafa Quílez

La cantante y multiinstrumentista Gina Argemir se desnuda y sincera en su primer disco en castellano, 'Autobiografía', un compendio de rock alternativo con pinceladas de música electrónica donde, según ha confesado a EFE, "no hay ningún verso que no haya vivido, disfrazado o no con metáforas".

'Autobiografía', autoeditado y producido por ella misma, quien también se ha encargado de la composición y los arreglos y que sale a la venta en formato digital este viernes, incluye diez canciones como 'Autobiografía', 'Emergencia', 'La musa del manipulador', 'Hasta deshacerme', 'El Amante', 'Paraíso azul', 'Prohibida' o 'Te dejo caer'.

Argemir (Terrassa, Barcelona, 1973), licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona en la especialidad de Desarrollo, Crecimiento y Economía Internacional, y con estudios también de Psicología, ha vuelto ahora "a la farándula" tras unos años dedicada a la economía.

"De pequeña estudié teatro, fui al Aula de Música...pero, por presiones de casa, estudié Económicas y viví de ello hasta que decidí volver a la música y a escribir", explica al respecto de unas canciones compuestas en los últimos 25 años y que suponen un repaso autobiográfico.

"Ahora malvivo de la música y la escritura", confiesa esta asimismo excampeona de España y de Cataluña de patinaje artístico sobre hielo en la categoría junior los años 1987 y 1988.

Gina, que cantaba en la escuela religiosa a la que fue, en Sant Cugat del Vallès, y que escribía desde siempre por ser "una persona introvertida", buscando siempre "la palabra justa", no concibe las canciones sin "estar muy conectadas con mi vida".

"Cuando escucho a otros músicos, me siento más cercana si me explican sus vivencias", expone, y lo ejemplifica con que "Cat Power es más auténtica, y PJ Harvey habla de fábulas. Picasso sale de fuera, y Dalí, de dentro".

"No hay ningún verso que no haya vivido, disfrazado o no con metáforas", razona sobre unas canciones guardadas 25 años en el cajón porque "no compongo grandes éxitos comerciales, sino fracasos comerciales o clandestinos".

Cinco años después de dejar la economía, y con 50 años, Argemir mira el mundo "desde otro punto de vista, sin soñar con la notoriedad: así es más gratificante, sin preocuparme si encaja en lo que se lleva ahora o no. Prima la creatividad, sin esperar demasiado de la industria".

Y por eso se encarga de la producción -confiesa su admiración por Butch Vig, Flood o Trent Reznor-, contó con Lu Costa como ingeniero de sonido y el resultado final lo encuentra "mejor de lo esperado, teniendo en cuenta el poco presupuesto que tenía".

Define 'Autobiografía' como "un disco de rock alternativo y post-grunge", donde introduce sintetizadores y algo de electrónica, pero de una manera "personal y en la medida justa", explorando la variedad de registros de su voz y contando también con piano, chelo y violines, por lo que el resultado recuerda a Garbage con toques de Stina Nordenstam.

"Quería que cada canción se moviera dentro de una paleta de colores, con diferentes tonalidades", arguye, hasta conseguir un álbum "dinámico" que se entiende "como un todo" y en cuya grabación participaron músicos como el batería Toni Mateos (Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Ana Torroja), el guitarrista Jordi Mena (Bunbury, Jarabe de Palo, Luz Casal), el ingeniero de sonido Lu Costa (Adrià Puntí, Rosario, Pau Riba, Sílvia Pérez Cruz), el bajista Joan Pairó (Kitsch) y Pablo Potenzoni (ex Todos Tus Muertos), entre otros.

Gina Argemir, que había editado tres EP en catalán -'Troia', 'Roig' y 'Sutra'-, varios sencillos en inglés y francés como 'À toi, Emmanuelle' o 'Heart of lotus' y había colaborado con Enrique Bunbury, ha publicado también cuatro libros como 'La musa del gudari', 'La posibilidad' o 'Poemari de l'amor antròpic' y es la realizadora de sus videoclips.