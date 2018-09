Gerónimo Rauch lanza su nuevo disco "Porque yo te amo"

El cantante y actor de musicales Gerónimo Rauch se aleja de los escenarios y lanza su nuevo disco “Porque yo te amo”. En este trabajo el argentino homenajea a los grandes cantantes románticos de todos los tiempos. Diez versiones de artistas como Nino Bravo, Raphael, Tiziano Frerro, Alejandro Sanz o Eros Ramazzotti entre otros. Rauch confiesa que “realmente crecí escuchando a estos cantantes, en cierto punto yo soy cantante gracias a ellos, gracias a lo que me dejaron. Me parecía un linda forma de devolver lo recibido”

En este álbum también podemos encontrar las colaboraciones de artistas de la talla de Carlos Rivera, Natalia Jiménez, Antonio Carmona y Juan Carmona. Un disco que también ha contado en la producción con Humberto Gatica, quien ha trabajado con interpretes como Celine Dion, Michael Jackson, Shakira o Michael bublé entre otros.

Como carta de presentación de este trabajo Gerónimo Rauch lanza como single un clásico entre los clásicos “Te quiero, te quiero” de Nino Bravo. “Quizás fue una canción que nos marcó a todos, es un himno, rompió muchísimas barreras” declara el cantante sobre la elección del tema.

Respecto a su faceta actoral afirma que “tenía una necesidad después de tanto tiempo escondido detrás de una máscara, necesitaba empezar a contar mi propia historia y no la historia de Víctor Hugo por ejemplo”. Pero a pesar de centrarse ahora mismo en la música no descarta volver sobre los escenarios “ojalá vuelvan musicales donde yo pueda participar y me pueda sumar en los proyectos, la idea es volver el año que viene”. Mientras, tendremos la oportunidad de disfrutar de su nuevo disco y de su concierto en Madrid el próximo 17 de octubre en los Teatros del Canal.