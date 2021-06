Garfield, el gato amante de la lasaña, que nació en un restaurante italiano

Garfield es un gato naranja con rayas negras, regordete, con los ojos hinchados como si acabara de levantarse o siempre tuviera mucho sueño. Detesta las pasas y las espinacas, pero le encanta la lasaña. Según su creador, el amor por ese plato se debe a que nació en un restaurante italiano. Inmediatamente abrió sus ojos, comenzó a devorar toda la pasta que había en el lugar. También le encanta ver la tele y su deporte favorito es molestar a Odie, el perro (un poco bobo) de su dueño Jon. A diferencia del resto de los gatos odia cazar ratones, considera algo asqueroso comer roedores.

La primera tira cómica de este gato de ácido humor que odia los lunes, se publicó el 19 de junio de 1978. Desde ese momento, el día de hoy se considera el cumpleaños de este gato, uno de los más famosos del mundo.

Jim Davis, su dibujante se dio cuenta de que había muchas tiras cómicas de perros que funcionaban muy bien, pero que no había ninguna de gatos. Davis, al haber sido criado en una granja con 25 gatos, presentó una tira basada en un gato al que llamaría Garfield, en honor a su abuelo, James Garfield Davis. Aunque no en todos los países tiene el mismo nombre, por ejemplo en Noruega, Finlandia y Suecia, se llama Gustav.

Pero, aunque Garfield, es uno de los gatos más famosos del mundo, ya que ha sido récord en ventas en todos sus formatos (tiras cómicas, historietas, películas…) y ha sido traducido a más de 40 idiomas, ha habido otros gatos archiconocidos. En el cine, en dibujos animados, en canciones… repasamos algunos de los mininos más exitosos a lo largo de la historia.

Don Gato









Don Gato y su pandilla (en inglés Top Cat) es una serie de dibujos animados para la TV de 30 episodios, ideada y producida por Hanna-Barbera en 1961.

Don Gato era el líder de una pandilla felina callejera de Manhattan formada por: Panza, Espanto, Benito Bodoque, Demóstenes y Cucho.

Salem

¿Recuerdas la serie 'Sabrina’?, si es así, probablemente no hayas olvidado a Salem, el gato parlante, que con su particular sarcasmo, no paraba de hacer comentarios sobre la vida amorosa de la bruja, política o cualquier otro tema.









Hello Kitty





La famosa gatita es una marca y personaje ficticio producido por la compañía japonesa Sanrio. Yuko Yamaguchi se convirtió en su diseñadora oficial y lleva más de veinte años diseñando todo tipo de productos, accesorios y complementos de Hello Kitty.





Se trata de una gatabobtail blanca con un lazo rosa u otra decoración en su oreja izquierda. No tiene boca para que no exprese sentimientos y la persona que la vea refleje en ella su propio estado de ánimo. La línea de Hello Kitty genera unos 250 millones de euros anuales por la venta de licencias. Tiene serie animada, videojuegos y hasta un parque temático oficial propiedad de Sanrio, conocido como Sanrio Puroland.





Silvestre

"¿Has visto a un lindo gatito?" ... Si recuerdas esta frase, seguro que te ha venido a la memoria Silvestre. Otro famoso minino en la versión de dibujos animados e historietas estadounidenses de Looney Tunes. Se trata de un gato antropomorfo que frecuentemente aparece con Piolín o Speedy Gonzales, creado por Friz Freleng.

Su nombre, "Silvestre", está basado en Felis silvestris, el nombre científico para la especie de gatos salvajes (gatos domesticados como Silvestre).





Su principal meta es cazar al canario Piolín. Los intentos siempre resultan fallidos, y Silvestre se gana los castigos de su dueña, una simpática abuelita.

El Gato con Botas

Es el personaje principal del cuento con el mismo nombre escrito por Charles Perrault. Sin embargo, el Gato con Botas ha aparecido en multitud de películas y series animadas, siendo uno de los más famosos el que apareció en 'Shrek', concretamente en 'Shrek 2', como ayudante y fiel compañero del ogro verde.





Tuvo su propia película, ‘El gato con botas’, donde Antonio Banderas prestó su voz al simpático gatito, que a todos conquistó con su tierna mirada.

Azrael

En este ranking ‘gatuno’ tenemos gatos buenos, malvados, encantadores, otros un poco tontorrones… y otros, cuyo principal objetivo es cazar pitufos.





Azrael, el gato naranja con una pequeña herida en su oreja derecha, es el fiel compañero de Gargamel. Aparece por primera vez en la historieta 'El ladrón de pitufos', publicada en la revista Spirou en 1959.

GATOS DISNEY

Mención especial merecen los mininos de esta factoría, ya que han sido múltiples los gatos que Walt Disney popularizó. Los dulces y tiernos Aristogatos; los malísimos Si y Am -los gatos siameses de ‘La Dama y el Vagabundo’-, Lucifer -que solo pensaba en comerse a los ratones amigos de la Cenicienta- o Fígaro -la mascota de Geppetto en 'Pinocchio' y amigo de la pececita Cleo-.





No solo los gatos han sido objetivo de películas, historietas, cuentos o dibujos animados. El mundo de la música también le ha dedicado grandes temas a estos animales o se ha inspirado en ellos para componer éxitos musicales.

La canción infantil ‘Estaba el señor Don Gato’, ‘El gato que está triste y azul’ o ‘Un gato en la oscuridad’ de Roberto Carlos, ‘Mi gato’ de Rosario, ‘The Lovecats’ de The Cure, ‘The year of the cat’ de Al Stewart, o los ‘Ojos de gata’ de los Secretos, entre otras muchas.





