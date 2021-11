García Ibarra defiende que pequeñas ciudades también pueden acoger rodajes

El cineasta ilicitano Chema García Ibarra ha reivindicado hoy rodar películas fuera de los grandes circuitos culturales, para defender que ciudades como Elche, donde vive, pueden ser escenario de un filme por encima de barrios de Barcelona o Madrid, que ya vale, es suficiente con lo grabado hasta ahora.

En conferencia de prensa en Sevilla, García Ibarra ha ofrecido detalles de su debut en el largometraje con Espíritu sagrado, una película que, ha dicho, lleva mucho de él y de los cómics y libros de ciencia ficción que prácticamente eran su única lectura de joven, y que ha rodado íntegramente en Elche, porque me interesa mucho rodar fuera de donde sucede todo habitualmente, ha explicado.

Me gusta el acento, la música propia de los lugares, sacar el cine fuera de los sitios habituales, ha explicado, para detallar algunos secretos sobre su trabajo, como el poco material que desecha de lo que rueda, porque no le gusta rodar cosas que no voy a usar en los montajes, además de que trabaja con celuloide, de modo que cuando le das al botón de rodar van cayendo euros continuamente.

Además, ha dicho que aplica en sus cintas muchas cosas que se va encontrando por la vida, como una escena en la que se echa tierra de una tumba encima de la cama para dormir bien, que ha extraído del libro La rama dorada', del antropólogo escocés James George Frazer

El cineasta desarrolla una particular forma de ensayar, porque los actores leen el guión una sola vez, y a partir de ahí se comienza a interpretar en base a lo que se recuerda, y trabaja en intentar que pierdan el miedo al balbuceo o a no recordar el texto, y una vez que dejas eso claro, fíjate tú qué cosas, se cometen menos errores.

Otra curiosidad pasa por que no convocó un casting convencional para seleccionar a los actores, sino que publicó una oferta igual a las que se hacen para trabajar en un restaurante a la que acudieron unas 3.000 personas, de las que salió el elenco final.

Chema García Ibarra lleva más de una década amasando un estatus de culto a través de sus cortos con un sello único, como certifica su selección por festivales como Cannes, Sundance o Berlín.

Espíritu sagrado es, según su sinopsis, un retrato único de una España de barrio que colma sus ansias de fe en lo sobrenatural de las maneras más idiosincráticas, y trasciende el mero costumbrismo pintoresco para llevarnos por caminos tan sorprendentes como escalofriantes.