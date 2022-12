FundéuRAE: Títulos, escritura correcta

Madrid, 7 dic (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que los títulos de las obras de creación se escriben en cursiva y con inicial mayúscula solo en la primera palabra y en los nombres propios.

En los medios pueden encontrarse ejemplos como los siguientes: Ha protagonizado algunas de las mejores películas españolas, como Tengo Ganas de Ti, La cantante acaba de interpretar La Creación de Haydn o Picasso tomó la decisión de pintar, otra vez, Las Meninas.

Tal como recuerda la Ortografía de la lengua española, los títulos de obras de creación, ya sean libros, películas, cuadros, piezas musicales, programas radiofónicos o televisivos, se escriben en cursiva y en minúscula, salvo la inicial de la primera palabra y los nombres propios si incluyen alguno: Cien años de soledad, La decisión de Sophie, Las cuatro estaciones, El nacimiento de Venus...

Se escriben también en cursiva, sin necesidad de ningún destacado adicional, los títulos originales de obras no escritas en español, aplicando la norma española en las mayúsculas (The scarlet letter o A man for all seasons), aunque puede respetarse la forma de escribirlos en la lengua correspondiente (The Scarlet Letter o A Man for All Seasons).

Así, en los ejemplos anteriores, lo más adecuado habría sido escribir Ha protagonizado algunas de las mejores películas españolas, como Tengo ganas de ti, La cantante acaba de interpretar La creación de Haydn y Picasso tomó la decisión de pintar, otra vez, Las meninas.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.