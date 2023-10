FundéuRAE: el “speaker” de una cámara es su presidente

Madrid, 05 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que, en la Cámara de Representantes estadounidense y en el Parlamento británico, presidente (de la Cámara), mejor que portavoz, es el equivalente adecuado en español para el anglicismo speaker.

Con motivo de la destitución de Kevin McCarthy, en la prensa se encuentran frases como La Cámara Baja estadounidense destituye al speaker Kevin McCarthy, Es la primera vez en la historia del país que un speaker de la Cámara de Representantes es expulsado de su cargo o Kevin McCarthy se acaba de convertir en el primer portavoz de la Cámara de Representantes en ser destituido.

Como registra el Diccionario panhispánico de dudas, cuando se alude a este cargo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (House of Representatives) o de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (House of Commons), es preferible emplear la traducción presidente, que se ajusta mejor que portavoz al papel que desempeña esa figura. No obstante, esta obra considera válido el empleo del anglicismo speaker, escrito con inicial minúscula y en cursiva (o entre comillas si no se dispone de ese tipo de letra) al tratarse de un extranjerismo no adaptado.

Por tanto, en los ejemplos iniciales habría sido preferible escribir La Cámara Baja estadounidense destituye al presidente Kevin McCarthy, Es la primera vez en la historia del país que un presidente de la Cámara de Representantes es expulsado de su cargo y Kevin McCarthy se acaba de convertir en el primer presidente de la Cámara de Representantes en ser destituido.

El equivalente del cargo en la Cámara de los Lores es lord speaker, que en español es lord presidente, escrito sin resaltes y también con minúscula.

Finalmente, se recuerda que en otros contextos la voz inglesa speaker es un anglicismo innecesario que es preferible sustituir por alternativas españolas como portavoz o vocero, de un partido político, por ejemplo; ponente o conferenciante; o interlocutor, orador, presentador, animador o locutor, en la prensa deportiva.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.