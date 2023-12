FundéuRAE: plebiscito en Chile, claves de redacción

Madrid, 15 dic (EFE). Con motivo de la celebración del plebiscito sobre la nueva Constitución chilena, que se celebrará el próximo 17 de diciembre, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece las siguientes claves de redacción.

1. Plebiscito y referéndum (o referendo)En el lenguaje general, los términos plebiscito y referéndum o referendo tienen significados a menudo intercambiables. Así, conforme al Diccionario panhispánico del español jurídico, un referéndum es un instrumento de democracia directa por el que se someten a ratificación del cuerpo electoral normas o decisiones adoptadas por los poderes públicos. Por su parte, plebiscito se refiere a un tipo de referéndum, en concreto aquel en el que los ciudadanos votan asuntos de especial importancia, como una reforma constitucional.

En el caso de Chile, la denominación oficial es plebiscito, aunque, atendiendo a las definiciones anteriores, no sería censurable el uso de referéndum o referendo. No obstante, cabe mencionar que en algunos países las leyes establecen diferencias entre los dos procedimientos.

2. Plebiscitario y posplebiscitarioEl adjetivo adecuado para aludir a lo perteneciente o relativo al plebiscito es plebiscitario. Para referirse al periodo que sigue a la consulta, lo recomendable es emplear la palabra posplebiscitario (en una palabra y sin t), aunque también se considera válida la forma postplebiscitario. Lo mismo ocurre con posreferéndum y postreferéndum (menos recomendable). Se desaconsejan, en cambio, pos(t)-plebiscitario, pos(t) plebiscitario, pos(t)-referéndum y pos(t) referéndum.

3. Constitución, mayúsculas y minúsculasDe acuerdo con la Ortografía de la lengua española, las constituciones suelen citarse de forma abreviada, utilizando el sustantivo genérico constitución escrito con mayúscula inicial: la Constitución. Esa mayúscula no afecta a los especificadores que la acompañen: los padres de la Constitución, la Constitución chilena, la nueva Constitución No obstante, alternativas como carta magna, carta fundamental o ley fundamental se escriben con minúsculas, como expresiones meramente referenciales.

4. Escrutinio, cómputo, recuento...Para referirse al reconocimiento y cómputo de votos en una consulta de este tipo pueden emplearse los términos escrutinio, cómputo, conteo y recuento, pero no cuenteo.

5. A favor, a favor de y en favor de, pero no en favorCon el sentido de favorable(mente) o en apoyo de algo o alguien se emplea mayoritariamente la construcción a favor de (Según las encuestas, un 38 % votaría a favor de la nueva Constitución), o simplemente a favor si el complemento queda sobreentendido (Tendrán menos votos a favor). Según el Diccionario panhispánico de dudas, también es admisible en favor de, documentada en América, que surge por analogía con la expresión en contra. Sin embargo, en este caso, se desaconseja su uso si el complemento no está explícito (Votarán en favor de la nueva Constitución, pero no Tuvo mucho votos en favor).

6. Votar a favor o en contra, con minúscula y sin comillasLas expresiones a favor o en contra se escriben con minúscula y sin ningún tipo de resalte, es decir, sin comillas ni cursiva. Por tanto, en frases como La población tiene la percepción de que la opción En contra ganará el plebiscito o Los chilenos tendrán que decidir si están A favor o En contra del texto de la carta magna, lo adecuado habría sido escribir La población tiene la percepción de que la opción en contra ganará el plebiscito y Los chilenos tendrán que decidir si están a favor o en contra del texto de la carta magna.

7. Volver a repetirse, construcción redundantePuesto que el verbo repetir ya expresa la idea de que es la segunda vez que los chilenos votan si están de acuerdo con una nueva Constitución, no resulta necesario emplear la perífrasis volver a + infinitivo.

8. Palacio de la Moneda y la Moneda, con el artículo en minúsculaEl nombre de la sede de la presidencia de Chile es el Palacio de la Moneda, no de La Moneda. Del mismo modo, su denominación abreviada es la Moneda, con el artículo en minúscula, no La Moneda.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.