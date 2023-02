FundéuRAE: “a menos que”, mejor que “a menos de que”

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el giro a menos que, mejor que a menos de que, es el apropiado para introducir una condición con una salvedad.

En los medios de comunicación no es raro encontrarse con la construcción inadecuada Todos los ciudadanos son donantes de órganos y tejidos, a menos de que, en vida, se solicite no serlo, Los coches sin distintivo tienen vetado el acceso, a menos de que estacionen en un aparcamiento público o A menos de que algo cambie radicalmente en la medicina, una gran parte de los humanos que vivimos hoy no podremos ver ese momento.

Se trata de un caso de dequeísmo que puede surgir como cruce con a menos de. Esta última forma, que apenas tiene uso en la actualidad, se emplea cuando la oración que sigue tiene el verbo en infinitivo en lugar de en subjuntivo, como en Exhortó a no salir a la calle a menos de ser necesario.

La Gramática señala que a menos de que tiene cierto uso en las variantes americanas del español, pero aun así considera que lo recomendable es evitar el dequeísmo empleando la fórmula a menos que, tal como también se señaló con anterioridad en el Diccionario panhispánico de dudas.

En consecuencia, en los ejemplos anteriores habría sido mejor Todos los ciudadanos son donantes de órganos y tejidos, a menos que, en vida, se solicite no serlo, Los coches sin distintivo tienen vetado el acceso, a menos que estacionen en un aparcamiento público y A menos que algo cambie radicalmente en la medicina, una gran parte de los humanos que vivimos hoy no podremos ver ese momento.

