FundéuRAE: “imbuir”, uso correcto

Madrid, 27 abr (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el verbo imbuir puede construirse de tres formas: imbuir algo (o a alguien) de algo, imbuirle algo a algo (o a alguien) e imbuir algo en algo (o en alguien).

Es habitual encontrar ejemplos erróneos en los que se emplea la preposición con, especialmente en noticias relacionadas con los videojuegos: Uno que permite a los jugadores imbuir con poderes especiales las armas o Está la posibilidad de imbuir con hielo las armas.

Imbuir significa infundir a alguien o algo o a uno mismo un determinado carácter, idea o sentimiento. Según explica el Diccionario panhispánico de dudas, siempre es transitivo, pero se construye de manera diferente en función de qué se considere el complemento directo.

1. Imbuir algo (o a alguien) de algo: El jugador puede imbuir la espada de magiaSe construye con el complemento directo (la espada) y un complemento con la preposición de. En consecuencia, no es apropiado utilizar las preposiciones en o con, esta última posiblemente por un calco del inglés to imbue, que se construye con la preposición with. De esta forma, no sería adecuado en español escribir El jugador puede imbuir la espada en/con magia.

2. Imbuirle algo a algo (o a alguien): El jugador puede imbuirle magia a la espadaEn este caso, el complemento directo es aquello que se transmite (la magia) y lleva un complemento indirecto que expresa la persona o cosa que lo recibe (la espada).

3. Imbuir algo en algo (o en alguien): El jugador puede imbuir magia en la espadaAl igual que en el caso anterior, el complemento directo es lo que se transmite (la magia), pero, en lugar de complemento indirecto, lleva un complemento introducido por en.

Así pues, lo adecuado en el primer ejemplo inicial habría sido optar por cualquiera de estas opciones: Uno que permite a los jugadores imbuir de poderes especiales las armas, Uno que permite a los jugadores imbuir poderes especiales a las armas y Uno que permite a los jugadores imbuir poderes especiales en las armas. En el segundo ejemplo, habrían sido válidas estas alternativas: Está la posibilidad de imbuir de hielo las armas, Está la posibilidad de imbuir hielo a las armas y Está la posibilidad de imbuir hielo en las armas.

Por último, cabe mencionar que también es posible emplear otros verbos, como infundir, dotar o conferir, en función del contexto.

