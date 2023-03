FundéuRAE: “doloroso”, no “doloro”

Madrid, 13 mar (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el adjetivo doloroso, y no doloro, es el adecuado para expresar que algo causa o implica dolor.

Sin embargo, en ocasiones se pueden encontrar en la prensa, sobre todo en noticias deportivas, frases como El gran imbatido de la temporada se va a casa con una dolora derrota, Sin duda, lo más doloro fueron los vítores o La derrota, evidentemente, es dolora.

El Diccionario de la lengua española indica que doloroso es un adjetivo utilizado con el sentido de que causa o implica dolor físico o moral. Este es el término asentado y mayoritario con este significado, no doloro. El origen de esta confusión quizá se deba a considerarlo proveniente de indoloro (que no causa dolor), al que se ha suprimido el prefijo negativo in-. Sin embargo, como indica la Gramática, este adjetivo se ha formado a partir del esquema in-sustantivo-o, de modo similar a incoloro.

Por otro lado, cabe señalar que dolora, en femenino, es un sustantivo que recoge el diccionario académico referido a una composición poética que posee una enseñanza moral y que fue creada por Ramón de Campoamor, como se aprecia en Dicha dolora pone de manifiesto el convencimiento del poeta.

Así, en los ejemplos del principio habría sido preferible escribir El gran imbatido de la temporada se va a casa con una dolorosa derrota, Sin duda, lo más doloroso fueron los vítores y La derrota, evidentemente, es dolorosa.

