FundéuRAE: “40 % de descuento”, mejor que “40 % off”

Madrid, 23 nov (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la expresión española 40 % de descuento es preferible a la forma inglesa 40 % off.

Es habitual encontrar en la prensa y en paneles publicitarios frases como Promo del 40 % off: furor y caos, Fusionó la música con la mejor gastronomía con un 30% OFF para los clientes o Hasta un 60% off.

Según el diccionario de Oxford, la partícula off se emplea con el significado de quitar, apartar (del precio, en este caso) en expresiones inglesas como 40 % off (the price). En español existen alternativas como descuento o rebaja.

De esta manera, habría sido más indicado escribir los ejemplos anteriores de la siguiente forma: Promo del 40 % de descuento: furor y caos, Fusionó la música con la mejor gastronomía con un descuento del 30 % para los clientes y Rebajas de hasta un 60 %.

Además, se recuerda que lo adecuado es dejar un espacio entre la cifra y el símbolo del porcentaje (%), como indica la Ortografía de la lengua española. Asimismo, si fuera necesario expresar de forma concisa el descuento, también se podría anteponer el signo menos a la cantidad: ?40 %, pero no es recomendable ?40 % de descuento.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.