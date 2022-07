FundéuRAE: "cuando menos", y no "cuanto menos", significa ‘como mínimo’

Madrid, 22 jul.- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que cuando menos es la expresión correcta para indicar por lo menos, como mínimo, y no cuanto menos.

Sin embargo, es frecuente encontrar noticias en las que estas expresiones se confunden, como sucede en Así culmina una historia de amor cuanto menos curiosa, El proyecto malaguista es cuanto menos ilusionante o El crecimiento observado de la actividad económica deja en evidencia que cumplir tal meta será cuanto menos desafiante.

La construcción que significa por lo menos, como mínimo es cuando menos, tal como señala el Diccionario panhispánico de dudas. La locución cuanto menos, en cambio, se utiliza en expresiones en las que dos elementos de una misma frase están relacionados entre sí, de tal forma que, si varía la cantidad a la que alude uno de ellos, también varía la que señala el otro. Así, lo apropiado es escribir Cuanto menos tiempo haya cotizado, menos dinero obtendrá y no Cuando menos tiempo haya cotizado, menos dinero obtendrá.

De esta forma, en los ejemplos iniciales, lo apropiado habría sido emplear cuando menos, con d: Así culmina una historia de amor cuando menos curiosa, El proyecto malaguista es cuando menos ilusionante y El crecimiento observado de la actividad económica deja en evidencia que cumplir tal meta será cuando menos desafiante.

Por otra parte, en algunos países de América se ha extendido el empleo de la expresión entre menos como equivalente de cuanto menos, y, aunque no se considera propiamente un uso culto, no debe rechazarse. En cambio, no es admisible el uso de contra menos, como en Contra menos se consuma, con mayor rapidez empezarán a bajar los precios, donde lo adecuado es decir cuanto menos.

