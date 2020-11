FundéuRAE: Congreso de los EE. UU., mayúsculas y minúsculas

En las próximas elecciones del 3 de noviembre en EE. UU., además de elegirse al presidente, se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Por ello, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE recuerda que:

El nombre oficial del órgano depositario del poder legislativo es "United States Congress", en español, "Congreso de los EE. UU.". Este órgano está compuesto por dos cámaras, el "Senado" ("Senate") y la "Cámara de Representantes" ("United States House of Representatives"). Lo adecuado es escribir el nombre de estas tres instituciones con mayúsculas iniciales, ya que, según indica la "Ortografía de la lengua española", todas las palabras significativas que componen la denominación de entidades, instituciones u organismos se escriben con mayúscula inicial.

En la prensa, es muy frecuente aludir al Senado con la denominación alternativa "Cámara Alta" y a la Cámara de Representantes con la de "Cámara Baja". Según señala la misma obra académica, las denominaciones alternativas de carácter antonomástico que tienen algunas entidades también se escriben con iniciales mayúsculas.

La mayúscula se aplica, además, al término o términos con los que habitualmente se menciona de manera abreviada una institución: "el Congreso" por "el Congreso de los Estados Unidos".

El edificio que alberga las dos cámaras es el Capitolio (de los Estados Unidos). Lo indicado es escribirlo con mayúsculas, como corresponde a la denominación de las sedes de entidades o instituciones, y está situado en Washington D. C. Sobre este último topónimo cabe apuntar que se escribe "Washington D. C.", sin coma entre "Washington" y "D. C.", y con punto y espacio en las últimas letras, abreviatura compleja de "District of Columbia".

El vicepresidente de los EE. UU. es, además, el presidente del Senado, mientras que quien asume la representación de la Cámara de Representantes es el "Speaker of the United States House of Representatives", en español, el "presidente de la Cámara de Representantes". Lo adecuado es escribir estos cargos, como "vicepresidente", "presidente del Senado", "senador", "representante", "líder de los representantes", etc., con minúscula inicial, salvo en los nombres propios que contengan, por tratarse de sustantivos comunes.

