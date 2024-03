FundéuRAE: “comparecer” y “compadecer”, diferencias de significado

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que para expresar que una cosa se corresponde con otra, el verbo adecuado es compadecer, no comparecer.

No obstante, en los medios pueden encontrarse frases como las siguientes: Quiso señalar que esta polémica no se comparece con la acción que está haciendo el Gobierno, Dicha condición ya se había generado con las hortalizas cuando los precios del mercado no se comparecían con los del campo o Una posición económica que no se comparece con sus ingresos como funcionario público.

Según recoge el diccionario académico, comparecer significa, dicho de una persona, presentarse ante una autoridad u otra persona, así como aparecer inopinadamente. Es probable que este uso impropio del verbo se deba a un cruce entre parecer y compadecer, que, además de sentir lástima, tiene el significado de corresponderse o estar en consonancia: Sus ingresos reales se compadecen con los declarados.

Por lo tanto, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido optar por compadecer: Quiso señalar que esta polémica no se compadece con la acción que está haciendo el Gobierno, Dicha condición ya se había generado con las hortalizas cuando los precios del mercado no se compadecían con los del campo y Una posición económica que no se compadece con sus ingresos como funcionario público.

