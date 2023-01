FundéuRAE: “acuciar” no es sinónimo de “agravar” o “agudizar”

Madrid, 4 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el significado del verbo acuciar es apremiar o inquietar, no así agravar, para lo que se emplea agudizar.

Sin embargo, es posible encontrar ejemplos en la prensa en los que se usa de forma imprecisa el primero de estos verbos: Lejos de subsanarse, uno de los grandes males de la competición se acucia, El afán de pronunciar el tabú se acucia a los 6 años o Las fricciones se acuciaron durante la campaña.

El Diccionario de la lengua española recoge agravar con el sentido de hacer algo más grave o molesto de lo que era. Por su parte, está asentado el uso de agudizar para referirse a las enfermedades que se agravan, y puede extenderse para aludir en general a aquello que se hace más grave o se intensifica, como señala la Real Academia Española en su cuenta de Twitter.

Acuciar, pese a que etimológicamente está relacionado con la noción de agudo, no conserva esta idea en ninguna de sus acepciones, entre las que sí se encuentra la de apremiar: Los críticos le acuciaron para que diera el salto al modernismo. No conviene, por tanto, emplear esta voz para indicar aquello que se hace más intenso, para lo cual hay alternativas como agravar, agudizar o intensificar, si la intensificación no tiene un sentido negativo, como en La diputación ha intensificado el trabajo con los ayuntamientos para reforzar los servicios sociales.

Así pues, en los ejemplos del principio lo adecuado habría sido escribir Lejos de subsanarse, uno de los grandes males de la competición se agudiza, El afán de pronunciar el tabú se agudiza a los 6 años y Las fricciones se agravaron durante la campaña.

