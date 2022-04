"Frida McMoon",la primera protagonista femenina infantil de "Magos del Humor"

Pilar Martín.

Devorador de cómics desde pequeño, Pedro Mañas, uno de los escritores infantiles más aclamados, ha esperado hasta ahora para lanzarse de lleno en este género de la mano de "Frida McMoon", una joven heroína que llega para revolucionar el histórico sello editorial "Magos del Humor".

"Era un género que me moría de ganas de tocar", ha contado a Efe Mañas (Madrid, 1981) con motivo de la publicación de la primera entrega de la que será también su primera saga de cómic infantil, una propuesta que entra a formar parte del sello en el que históricamente se han publicado las historias de "Mortadelo y Filemón", "Zipi y Zape" o el "13 Rue del Percebe".

"A lo largo de mi carrera me he visto al lado de grandes autores, pero verme aquí junto a mis personajes de la infancia me da un poco de vértigo", ha reconocido el autor de libros infantiles con los que ha ganado los premios El Barco de Vapor de la editorial SM y el Anaya de Literatura Infantil y Juvenil.

En concreto, "Frida McMoon y los aprendices del tiempo", ilustrado por Laia Ferraté, es la primera entrega de una colección que mezcla humor, aventura y arqueología, los "eternos" temas de la literatura infantil.

Pero Mañas ha aportado también lo que considera "marca de la casa": "personajes raros, inadaptados y torpes".

"Pensé juntar eso junto a los viajes en el tiempo -ha explicado- así que esta es la historia de una niña que no encuentra su lugar en la clase, pero lo encuentra entre otros inadaptados de otra época, que son los aprendices del tiempo donde descubren que lo que les hacen raros es lo que les hace valiosos".

Porque para el madrileño "lo normal es ser raro", algo que tiene que ver con que "muchos" de los autores que escriben para niños han "sufrido la marginación por destacar". "Y es también -ha añadido- una manera de reconciliarnos con nuestro propio niño interior y ofrecer a los niños de ahora un abrigo, un refugio y un darles a entender que en esa diferencia está su fuerza".

Asimismo, el escritor ha destacado que Frida McMoon es la primera protagonista femenina de "Magos del Humor", algo que no ha sido idea suya, sino de sus editoras, ya que el objetivo es "mostrar una chica que se saliera de los estereotipos de ser la rescatada, la chica que vive para enamorarse y cursi". "Y Frida es una niña con aspiraciones científicas", ha matizado.

En cuanto a viajar en el tiempo, Mañas ha dicho que el pasado tiene "esa dimensión de aventura" que hace que vivir algo que solo hemos estudiado en los libros llegue de manera divertida a los niños.

"Es una manera de evadirse y sentir que estamos en un mundo donde la aventura todavía es posible, porque ahora parece que tenemos una vida rutinaria. Y con eso coqueteo", ha expresado.

Por último, sobre la parte histórica que rodea a las aventuras de Frida, Mañas ha reconocido que ésto le ha supuesto "una labor de documentación" que no ha tenido la necesidad de llevar a cabo con el resto de libros. Por eso califica de "ardua" la tarea de ser "riguroso" para descubrir cosas del pasado a niños a partir de 7 años.