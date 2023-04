François Ozon: La comedia es a veces más eficaz para transmitir un mensaje

Jose Oliva

El director francés François Ozon, que este jueves abre la séptima edición del festival internacional de cine de Barcelona BCN Film Fest con su última película, "Mi crimen", ha subrayado que la comedia "es a veces más eficaz para transmitir un mensaje, más que cualquier otro género".

"Mi crimen", que tendrá su estreno comercial en España el próximo 5 de mayo, se sitúa en el París de 1935, donde Madeleine Verdier, una actriz arruinada, es acusada del asesinato de un famoso productor teatral, y con la ayuda de su mejor amiga consigue demostrar su inocencia. La notoriedad del caso le dará fama y gloria hasta que la verdad del caso salga a la luz.

En la presentación de "Mi crimen" en Barcelona, Ozon ha recordado que se trata de "una película basada en una obra teatral de los años 30, que no es feminista, sino todo lo contrario, muy misógina" y su objetivo fue "traerla al mundo de hoy, sobre todo después del movimiento Me Too, transformarla en una historia con mensaje feminista" y para ello, "la comedia resultaba un instrumento más eficaz que cualquier otro género".

"Mi crimen", ha añadido Ozon, un director al que le encanta hacer cine y que con esta cinta ha vuelto a la comedia, cierra "una suerte de trilogía sobre la condición femenina en Francia", después de sus anteriores filmes "8 mujeres" (2002) y "Potiche, mujeres al poder" (2010).

A su juicio, "8 mujeres" representa "la renuncia al patriarcado, después del suicidio del hombre"; "Potiche, mujeres al poder" es "el lanzamiento del matriarcado; y "Mi crimen" simboliza "el triunfo de la sororidad", algo que no concibió desde el principio sino que ha aflorado del análisis a posteriori, confiesa.

En el reparto, Ozon se rodea de dos jóvenes actrices protagonistas, Nadia Tereszkiewicz -reciente premio César en Francia- y Rebecca Marder -también nominada en los premios de la Academia francesa- y un elenco de veteranos: Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon y André Dussollier.

"Ha sido un placer reencontrarme con Isabelle Huppert, porque ha formado parte de mi carrera cinéfila; y cuando le ofrecí el guion, me dijo que le parecía un papel muy pequeño y que solo salía al final de la película, pero le dije, 'No te preocupes que, cuando salgas, se notará tu presencia'".

En "Mi crimen", Huppert interpreta a "una actriz de cine mudo bastante mala, para la que nos inspiramos vagamente en Sarah Bernhardt, pero centrándonos en el vestuario, que contrasta con el de las dos protagonistas".

La película es un retrato panorámico de la época, que no rehuye sus orígenes teatrales y que anticipa no solo esa mirada feminista, sino el no menos actual tema de las noticias falsas, entonces divulgadas por una prensa sensacionalista que buscaba titulares fáciles y llamativos para los lectores.

Nadia Tereszkiewicz percibe la película como "divertida, trepidante" y, al ser una comedia basada en un texto, "el cine la tenía que dotar de ritmo y energía, además de obligar a los actores a sumergirse en los años 30".

Y añade: "Esta comedia trata de dos chicas que intentan escapar de la situación en la que se encuentran, porque quieren trabajar y emanciparse".

Rebecca Marder ha destacado "la manera tan especial de filmar que tiene Ozon, en la que todo va muy rápido, todo es una especie de juego, lo que lo hace muy fácil y divertido, y además hemos aprendido mucho de grandes intérpretes como Dany Boom, Isabel Huppert o Fabrice Luchini".

Marder valora que la película ofrece "una paleta amplia de matices, y además trata el tema de la libertad de expresión de la mujer que, enmarcado en los años 30, se vive como una comedia, y a lo mejor hoy sería tratado de otra manera".

Preguntado el director por sus preferencias en el cine español, asegura que es "poco original": "Soy fan de Luis Buñuel, cuando era estudiante escribí varios textos sobre él".

Cuando la misma pregunta ha sido trasladada a las dos actrices, Tereszkiewicz ha respondido que para ella fue "inspiradora" "Alcarràs", de Carla Simón, "Ramona", de Andrea Bagney, "Suro", de Mikel Gurrea, al igual que dos obras de Buñuel, "Belle de jour" y "Diario de una camarera".

No faltan en "Mi crimen" referencias cinéfilas como Billy Wilder, un director fetiche para Ozon, "una maestro de la comedia", pero, asegura, las películas que tenía en la cabeza eran las de Ernst Lubitsch: "Wilder decía que cuando pasaba por un desierto de inspiración, iba a su despacho y allí se encontraba con un papel con la frase: "¿Qué habría hecho Lubitsch?".