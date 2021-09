El filme sobre la huella de elBulli abre la sección culinaria del Zinemaldia

El filme "Las huellas de elBulli" inaugurará la 11 edición de la sección Culinary Zinema del Festival de Cine de San Sebastián que incluirá otras tres "premieres" mundiales y un estreno europeo que se maridarán con 5 cenas temáticas que tendrán lugar entre el 20 y 24 de septiembre en el Basque Culinary Center (BCC).

El ciclo ha sido presentado este jueves por el director de la universidad gastronómica con sede en San Sebastián, Joxe Mari Aizega, y el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, quienes han resaltado que esta iniciativa ofrece la posibilidad de disfrutar del cine "con la vista y el oído" y de la comida "con el gusto y el tacto", lo que hace de las veladas una experiencia "única".

En esta ocasión los filmes seleccionados serán "Las huellas de elBulli", sobre la trayectoria de Ferrán Adriá, quien estará en San Sebastián aunque no preparará la cena que acompaña a la película; "The pursuit of Perfection", que descubre a 4 cocineros japoneses, y "Reinventing Mirazur", sobre el chef Mauro Colagreco, que también acudirá a la capital guipuzcoana. La ficción de época "Delicieux" clausurará la sección.

El documental "Las huellas de elBulli", de Iñigo Ruiz y José Larraza, recoge la influencia de Adriá tanto en la gastronomía como en creadores de otras disciplinas.

La cena estará preparada por Eugeni de Diego y Albert Raurich, dos antiguos jefes de cocina de elBulli, y por el que fue jefe de pastelería del emblemático restaurante de Girona, Luis Arrufat, actual chef coordinador del área de Másteres y Cursos del BCC.

Los franceses Franck Ribiére y Vèrane Frédiani codirigen "Reinventing Mirazur", en el que se muestra cómo el chef argentino Mauro Colagreco, responsable del restaurante "Mirazur", de Menton (Francia), resurgió del confinamiento con un menú basado en las fases lunares.

La velada para este filme estará preparada por el argentino Paulo Airaudo, del restaurante Amelia de San Sebastián, y el autodidacta Ignacio Echapresto, de la "Venta Moncalvillo" de La Rioja, ambos con una estrella Michelin. Además contará con la aportación de la responsable del proyecto de la huerta de Basque Culinary Center, Leire Echaide.

El realizador danés Rasmus Dinesen, que inauguró Culinary Zinema con "Micehlin Stars-Tales from de Kitchen" en 2017, regresa con la segunda entrega de la serie, "Michelin Stars II: Nordic by Nature", en el que se adentra en el restaurante "KOKS" (dos estrellas Michelin), enclavado en un insólito paraje natural de las Islas Feroe, en el Atlántico Norte.

El jefe de cocina de "KOKS", Poul Andrias Ziska, será el anfitrión de la cena en la que fusionará sabores y olores para crear platos que combinan ingredientes ancestrales.

"The Pursuit of Perfection" supone el debut en el largometraje de Toshinichi Saito, que explora la cocina japonesa a través de la mirada de cuatro de sus más relevantes chefs.

El 23 de septiembre tendrá lugar la cena que acompaña a este filme con Yong Wu Nagahira, del restaurante Ikigai (Madrid), un chef nacido en París con raíces chinas y japonesas, que interpreta una fusión de gastronomías mediante la unión de sus experiencias vitales a través de la cocina japonesa, francesa y española.

El filme que clausura el ciclo, "Delicieux", del cineasta francés Eric Besnard, está ambientado en los albores de la Revolución Francesa y se centra en un cocinero que trabaja para un noble pero pierde el gusto por su oficio, por lo que decide volver a su casa en el campo.

La última cena estará dirigida por los jóvenes Lara Rodríguez, del restaurante Kraken (Gijón), el chef Antonio Belotti, de Casa 887 (San Sebastián), y la sumiller Lucía Fuentes Rodríguez, propietaria de "4OjosWines.