El festival Moritz Feed Dog proyectará documentales sobre Coco Chanel y Dior

DOCUMENTAL MODA

El festival de documentales sobre moda Moritz Feed Dog, que se celebrará del 28 al 31 de marzo en Barcelona, ha confirmado este miércoles doce de los documentales de su programa, entre los que destacan "Les dessins de Christian Dior", de Loic Prigent, y "The wars of Coco Chanel", de Jean Lauritano.,Otros de los largometrajes que los visitantes podrán visualizar serán "The Legend of Leigh Bowery", sobre el bailarín, diseñador y "drag queen" Leigh Bowery, el documental so